Подмосковные спортсмены стали призерами первенства России по прыжкам в воду

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
«Илья Надеев принес региональной сборной две медали: награду высшей пробы в прыжках с трамплина 1 м среди юниоров 14-15 лет и «бронзу» в прыжке с вышки 5, 7,5 и 10 м в своей возрастной группе. Серебро в прыжках с трамплина 1 м среди спортсменов 16-18 лет выиграли Владислав Качанов и Виктория Казанцева. Также второе место занял Владислав Качанов в прыжках с трамплина 3 метра», — поделились в министерстве.
Стоит отметить, что по итогам в копилке сборной Подмосковья золотая, три серебряные и бронзовая медали.
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