Подмосковные теннисисты выиграли «бронзу» первенства России

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Сборная Подмосковья завоевала «бронзу» первенства России по настольному теннису. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
С 22 апреля в Чебоксарах проводится Первенство России по настольному теннису среди юношей и девушек до 16 лет.
Стоит отметить, что в общей сложности в турнире принимает участие 16 сборных, а также я 64 юноши и 64 девушки в личных зачетах.
Кроме этого, 29 апреля пройдет заключительных день соревнований, где будут объявлены победители последних матчей.
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«На первенстве России разыгрываются медали в командных соревнованиях, а также в одиночном, парном и смешанном парном разрядах. Сборная девушек Московской области по итогам командных соревнований заняла третье место на пьедестале почета», — поделились в министерстве.
Стоит отметить, что в общей сложности в турнире принимает участие 16 сборных, а также я 64 юноши и 64 девушки в личных зачетах.
Кроме этого, 29 апреля пройдет заключительных день соревнований, где будут объявлены победители последних матчей.
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Мира Полтева