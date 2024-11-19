Кирьяков: Лидерство «Краснодара» в РПЛ – неожиданность

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Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков назвал неожиданностью лидирующие позиции «Краснодара» в этом сезоне РПЛ.
«Все предполагали, что «Зенит» будет находится на первом месте после 15 туров. Победы этой команды в последнее время уже не удивляют и этот сезон не должен был стать исключением. Многие думали, что «Зенит» спокойно в очередной раз выиграет чемпионство. Хотя все надеялись, что «Динамо» и «Краснодар» продолжат прошлогодние тенденции и создадут определённую интригу в чемпионате. «Краснодар» сумел справиться с этой задачей. Лидерство «Краснодара» в РПЛ – это неожиданность», – отметил в беседе с Metaratings.ru Кирьяков.
Он отметил, что несмотря на это в долгосрочной перспективе «Зенит» будет более стабилен и профессионален.
Ранее футбольный агент Арсен Минасов высказал мнение о том, что сборная России в своём сильном составе нанесёт сокрушительное поражение Медиалиге в товарищеском матче с ней.
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