Минасов выразил уверенность в сокрушительной победе сборной РФ над Медиалигой

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Футбольный агент Арсен Минасов высказал мнение о том, что сборная России в своём сильном составе нанесёт сокрушительное поражение Медиалиге в товарищеском матче с ней.
«Медиалига бросает вызов сборной России? Говорить могут всё что угодно. Сборная России в сильном составе их раздавит, как муравья. Медиалиге надо такое говорить для привлечения болельщиков и внимания», — прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Минасов.
Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил отъезд защитника ЦСКА Игоря Дивеева из расположения национальной команды наличием у футболиста повреждения и большим риском травмы. Он также выразил надежду на то, что в Волгограде у национальной команды будет полный стадион.
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