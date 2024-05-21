Гладилин назвал возможного лидера «Спартака»

Фото: iStock/Yuliia Zatula
Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что лидером команды и вместе с тем лучшим защитником сезона может стать Срджан Бабич.
При этом кандидатуры Дугласа Сантоса и Наира Тикнизяна, которые тоже представлены в номинации лучшего защитника сезона, Гладилин также считает достойными.
Ранее футбольный агент Алексей Сафонов заявил, что лучшими нападающими сезона в РПЛ являются спортсмены Константин Тюкавин и Джон Кордоба.
Читайте также:
Агент Сафонов назвал лучших нападающих сезона в РПЛ
Назван ведущий игрок «Динамо»
«Возможно, вернётся»: Тренер Непомнящий об отсутствии Дзюбы в основе
«Все три кандидата достойны звания лучшего защитника сезона. Одного футболиста выделить сложно. У нас нестабильный чемпионат, нет явной команды лидера. Что касается Бабича, он хорошо проявил себя в первом сезоне. Срджан может стать лидером «Спартака», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Гладилин.
Ранее футбольный агент Алексей Сафонов заявил, что лучшими нападающими сезона в РПЛ являются спортсмены Константин Тюкавин и Джон Кордоба.
Читайте также:
Агент Сафонов назвал лучших нападающих сезона в РПЛ
Назван ведущий игрок «Динамо»
«Возможно, вернётся»: Тренер Непомнящий об отсутствии Дзюбы в основе
Мелисса Тимофеева