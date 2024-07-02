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Сборная Португалии победила 3:0 команду Словении в 1/8 финала чемпионата Европы

02 июля 2024, 01:21
Фото: istockphoto/Rost-9D

Фото: istockphoto/Rost-9D

Сборная Португалии победила со счетом 3:0 команду Словении в 1/8 финала чемпионата Европы, который проходит в это время в Германии. Основное время матча во Франкфурте закончилось с нулевыми показателями, однако в серии пенальти португальцы забили три гола.
Вратарь сборной Португалии Диогу Кошта стал первым вратарем в истории Евро, который не пропустил ни одного мяча в послематчевой серии пенальти, сообщает РБК. Также он стал первым, кто взял три удара в послематчевой серии на Евро.

Вместе с тем во время матча расплакался Криштиану Роналду. Форвард не смог забить пенальти, его отразил Ян Облак.



Теперь Португалию в пятницу, 5 июля, ждет встреча с Францией в рамках четвертьфинала. Французы до этого победили Бельгию после автогола Яна Вертонгена.

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«Моя семья на всю жизнь»: Квинси Промес покидает «Спартак»
ФК «Спартак» объявил об уходе голландского футболиста Квинси Промеса
01 июля 2024, 20:46

Фото: iStock/master1305

ФК «Спартак» сегодня, 1 июля, объявил об уходе Квинси Промеса. Согласно заявлению футбольного клуба, срок действия договора с голландцем истек 30 июня 2024 года. Обстоятельства, которые не позволили игроку вернуться в Россию, все еще в силе, потому о возобновлении сотрудничества речи пока не идет, говорится в сообщении.
«Моя семья на всю жизнь», – прокомментировал Промес уход из «Спартака» в своих соцсетях.
Как сообщала ранее De Telegraaf, Квинси Промеса задержали в Дубае по запросу голландской прокуратуры. По последним данным, футболист ожидает решения суда об экстрадиции.

За ФК «Спартак» голландец отыграл 235 матчей, в которых забил 114 мячей. По данным клуба, это 6-й результат за всю историю команды.

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Подмосковные регбистки завоевали серебряную медаль чемпионата России
01 июля 2024, 18:11

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Команда женского клуба «ВВА-Подмосковье» заняла второе место на чемпионате России по регби-15, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Регбистки «ВВА-Подмосковье» одержали победу над командами из Красноярского края и Татарстана, а в финале встретились со сборной Москвы. Итоговый счёт финальной встречи составил 11:6 в пользу столичных спортсменок», — говорится в сообщении.
В областном министерстве отметили, что этот чемпионат России по регби-15 стал дебютным для команды «ВВА-Подмосковье».

Турнир проводился на столичном стадионе «Слава» с 25 по 29 июня.

Ранее сообщалось, что сборная прославленных футболистов России встретится 6 июля с любительской командой Наро-Фоминского городского округа. Игра станет пятой в текущем летнем сезоне проекта «Выходи во двор».

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Легенды футбола проведут пятый матч сезона проекта «Выходи во двор» в Селятине
01 июля 2024, 17:42

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Сборная прославленных футболистов России 6 июля встретится с любительской командой Наро-Фоминского городского округа. Игра станет пятой в текущем летнем сезоне проекта «Выходи во двор», сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Матч пройдёт на стадионе «Строитель» в рабочем посёлке Селятино. Пока «Легенды футбола» не потерпели ни одного поражения в серии матчей с любительскими командами Подмосковья. Помимо главного события, в рамках мероприятия состоятся традиционные мастер-классы, которые «Легенды футбола» проведут для юных спортсменов местных секций», – говорится в сообщении.
Проект реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». Всего с момента запуска проекта «Выходи во двор» прошло 30 игр. А в нынешнем сезоне запланировано 10 матчей звёздной команды с любительскими сборными Московской области.

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#подмосковье
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Мостовой заявил об ушедшем времени «Спартака»
01 июля 2024, 17:26

Фото: iStock/Yuliia Zatula

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что сейчас всё большую популярность набирает «Зенит» среди спортсменов, в то время как «звёздный час» «Спартака» прошёл.
«Ушло то время, когда все хотели играть за «Спартак». Сейчас многие футболисты выбирают «Зенит» — там есть титулы, плюс хорошие деньги. Каждый делает свой выбор. Поэтому ничего удивительного, если Соболев перейдет в «Зенит». Вопрос в том, будет ли он там играть. У «Зенита» скоро на скамейке запасных станет тесно. Мест уже нет», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Мостовой.

Ранее сообщалось, что московскому «Спартаку» предложили приобрести 25-летнего вратаря «Крыльев Советов» Ивана Ломаева, однако столичный клуб сейчас рассматривает кандидатуры более опытных голкиперов.

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#спорт
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#спартак
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Камоцци объяснил, почему Миранчук в «Аталанте» — нереальная история
Камоцци назвал Миранчука в «Аталанте» нереальной историей
01 июля 2024, 17:13

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Франко Камоцци высказал мнение о том, что вероятность воссоединения братьев Миранчуков в «Аталанте» и перехода Антона в клуб крайне мала.
«Антон Миранчук в «Аталанте»? Красивая, но нереальная история. Антон всё-таки уступает в классе своему брату. Но это хороший футболист, который сможет найти себе клуб в менее престижных европейских лигах», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Камоцци.

Напомним, прошедший сезоне-2023/2024 Антон Миранчук провел 38 матчей за «Локомотив».

Ранее бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко усомнился в сообщениях о том, что нападающий «красно-белых» Тео Бонгонда может перейти в «Барселону» за 15 млн евро.

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Экс-глава «Спартака» Червиченко назвал бредом сообщения о Бонгонде в «Барселоне»
01 июля 2024, 17:04

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко усомнился в сообщениях о том, что нападающий «красно-белых» Тео Бонгонда может перейти в «Барселону» за 15 млн евро.
«Эта информация не выглядит как бред, она и есть бред. Тут всё зависит от того, насколько агент хочет потратиться. Те, кто засунули Бонгонда, хотят засунуть ещё кого-то. Народ не очень хорошо воспринимает трансфер Бонгонда за деньги в два раза больше, чем он стоит, и как аргумент начинают рассказывать, какой он хороший. Поэтому надо купить ещё одного такого же. Чтобы на эту тему поговорили поднял этот вопрос и начали его обсуждать», — прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Червиченко.

Ранее сообщалось, что «Динамо» интересовалось российским экс-защитником «Спартака» Георгием Джикией, однако не смогло договориться с футболистом.

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Стало известно об отказе Джикии «Динамо»
01 июля 2024, 16:52

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

«Динамо» интересовалось российским экс-защитником «Спартака» Георгием Джикией, однако не смогло договориться с футболистом.
Как пишет Metaratings.ru, Джикия отказал клубу, поскольку тот является принципиальным соперником «Спартака», за который футболист выступал ранее. Отмечается, что спортсмен не хотел бы переходить в стан непримиримого конкурента команды, в которой долго и успешно играл.

Ранее сообщалось, что в переговорах между ФК «Локомотив» и полузащитником Антоном Миранчуком по новому контракту вновь наступила пауза. Стороны пока не договорились о новой встрече. При этом сам спортсмен дал понять, что не готов играть в России нигде, кроме «Локомотива».

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Легенды футбола обыграли одинцовскую команду в матче проекта «Выходи во двор»
01 июля 2024, 16:21

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

На одинцовском стадионе «Центральный» провели матч нового сезона губернаторского проекта «Выходи во двор». Команда «Легенды футбола» померялась силами со сборной Одинцовского городского округа, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
На поле вышли такие звёзды отечественного футбола, как Александр Ширко, Егор Титов, Василий Иванов, Дмитрий Тарасов, Евгений Алдонин, Александр Самедов и вратарь Александр Филимонов. Капитаном звёздной сборной стал победитель Лиги чемпионов, обладатель Кубка УЕФА, чемпион и обладатель кубков сразу двух стран – России и Португалии – Дмитрий Аленичев.

Основу одинцовской команды составили тренеры футбольных секций муниципалитета. Со спортивным праздником болельщиков поздравили министр физической культуры и спорта Московской области Алексей Перов и глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.
«Легенды российского футбола – это люди, на играх которых мы росли, за которых мы переживали, болели изо всех сил. Они укрепляли славу российского футбола. Целые поколения россиян вовлеклись в этот замечательный вид спорта, вдохновлялись успехами, победами и яркими матчами. Благодаря проекту губернатора Московской области Андрея Воробьёва «Выходи во двор» сегодня прославленные футболисты здесь», – заявил Иванов.
Наставником звёздной команды выступает Валерий Гладилин – трёхкратный серебряный призер чемпионата СССР как игрок, а также двукратный чемпион России и обладатель Кубка страны в качестве тренера. Комментатором матча стал спортивный журналист и комментатор, депутат Мособлдумы Олег Жолобов.
«Проект «Выходи во двор» – инициатива Андрея Воробьёва. Он состоит из летней и зимней программ. В основе «Легенд футбола» играют именитые футболисты из таких клубов России, как «Спартак», ЦСКА, «Локомотив». Легенды с удовольствием делятся опытом с юными футболистами, а гала-матч дарит эмоции праздника и ностальгии старшему поколению болельщиков», – отметил Перов
Перед стартом матча звёздные футболисты провели мастер-классы для воспитанников спортивных секций из Одинцова, Звенигорода, Барвихи и других населённых пунктов. Они подсказывали детским командам тактику игры и давали советы. Для гостей спортивного праздника работала полевая кухня, была организована лотерея.
«Рады приветствовать жителей Одинцова, мы счастливы находиться здесь. Спасибо огромное губернатору Андрею Воробьёву за прекрасный проект. Все начинается с детской мечты, со двора. Всем нашим юношам желаю успехов и удачи, чтобы все футбольные мечты осуществились», – сказал Алдонин.
Матч завершился победой звёздных гостей со счетом 5:2. После матча команды поблагодарили друг друга за зрелищную игру и провели автограф-сессию с болельщиками.

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#спорт
#футбол
#одинцовский городской округ
#андрей иванов
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#алексей перов
#минспорт мо
#московская область
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В Бронницах провели гонки юных гребцов на байдарках и каноэ
01 июля 2024, 16:09

Фото: Ольга Антонова

Гонки на каноэ и байдарках для участников в возрасте от 11 до 17 лет провели на гребном канале озера Бельское в Бронницах, передаёт корреспондент Ольга Антонова.
«Участниками соревнований стали около ста человек, это были профессиональные спортсмены, представляющие городские организации и спортивные школы», — говорится в сообщении.
Соревнования проводились на двух дистанциях — в 200 и 500 метров. Мероприятие было приурочено ко Дню молодёжи. Участники отметили, что с погодой в день соревнования повезло, так как не было сильного ветра. Заплывы позволили определить сильнейших гребцов и лучшие команды.

Ранее сообщалось, что сурдоспортсмен из химкинского физкультурного клуба «Благо» Александр Соболев стал призёром чемпионата России по боулингу: по результатам соревнований он занял третье место.

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#бронницы
#гребля
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