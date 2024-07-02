Сборная Португалии победила 3:0 команду Словении в 1/8 финала чемпионата Европы

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Сборная Португалии победила со счетом 3:0 команду Словении в 1/8 финала чемпионата Европы, который проходит в это время в Германии. Основное время матча во Франкфурте закончилось с нулевыми показателями, однако в серии пенальти португальцы забили три гола.
Вратарь сборной Португалии Диогу Кошта стал первым вратарем в истории Евро, который не пропустил ни одного мяча в послематчевой серии пенальти, сообщает РБК. Также он стал первым, кто взял три удара в послематчевой серии на Евро.
Вместе с тем во время матча расплакался Криштиану Роналду. Форвард не смог забить пенальти, его отразил Ян Облак.
Теперь Португалию в пятницу, 5 июля, ждет встреча с Францией в рамках четвертьфинала. Французы до этого победили Бельгию после автогола Яна Вертонгена.
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Вместе с тем во время матча расплакался Криштиану Роналду. Форвард не смог забить пенальти, его отразил Ян Облак.
Теперь Португалию в пятницу, 5 июля, ждет встреча с Францией в рамках четвертьфинала. Французы до этого победили Бельгию после автогола Яна Вертонгена.
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Данил Пономарев