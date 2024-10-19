Карпов: капитан «Зенита» Сантос может получить гражданство России

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Бразильский капитан петербургского ФК «Зенит» Дуглас Сантос может получить гражданство России, заявил футбольный журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале. По его словам, процедура получения гражданства бразильцем началась уже несколько месяцев назад, для этого игроку выдали положительную характеристику в Российском футбольном союзе (РФС).
«Сейчас тему изучают на самом верху и на 99,9% по ней будет позитивное решение. Возможно даже в этом году», — написал он.По словам Карпова, с момента вступления в «Зенит» в 2019 году Сантос больше не ездил в родную для него сборную Бразилии, а в 2021 году он и вовсе говорил, что с удовольствием играл бы в составе российской сборной.
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