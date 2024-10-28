Сёмин высказал неуверенность в реальность борьбы «Спартака» за первое место

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Российский тренер Юрий Сёмин заявил, что в настоящее время борьба «Спартака» за первое место в РПЛ нереальна.
«Спартак» всегда должен бороться за первое место, но сейчас вижу это нереальным для них. Отставание слишком большое. Будет большой перерыв перед вторым кругом. У них игроки достаточно неплохого уровня. Чем быстрее они стабилизируют состав, тем быстрее наберут свои очки. Им нужна стабильность», — пояснил в беседе с Metaratings.ru Сёмин.
Ранее бывший футболист и тренер красно-белых Валерий Гладилин заявил, что основной задачей нынешнего главного тренера «Спартака» Деяна Станковича является определение состава команды.
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