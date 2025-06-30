Роман Павлюченко заявил, что будет самым счастливым человеком, если «Ротор» вернётся в РПЛ

Роман Павлюченко высказался о шансах «Ротора» вернуться в РПЛ
Фото: iStock/NiseriN

Бывший нападающий ФК «Ротор» и сборной России Роман Павлюченко оценил шансы команды из Волгограда вернуться в Российскую Премьер-Лигу (РПЛ).



Напомним, что по итогам прошедшего сезона подопечные тренера Дениса Бояринцева заняли девятую строчку в турнирной таблице МЕЛБЕТ-Первой Лиги.

Павлюченко в беседе с «РБ Спорт» заявил, что будет самым счастливым человеком, если «Ротор» вновь появится в таблице РПЛ. Он также назвал Волгоград футбольным городом, а местных болельщиков – преданными фанатами, которые приходили на стадион даже в период, когда команда играла в первом и втором дивизионе.

При этом футболист затруднился ответить, каковы шансы «Ротора» вернуться в РПЛ. Он порекомендовал спросить о целях команды у её руководства.

Напомним, что Павлюченко играл за волгоградскую команду с 2000 по 2002 год, забив 14 голов в 65 матчах.

Анастасия Чинкова

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