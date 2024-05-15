Глава «Динамо» Пивоваров заявил о высокой выручке от матча против «Спартака»

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«В этом году в целом наша посещаемость выше, выручка растет по сравнению с прошлым сезоном. Хотя выручка от билетов не является основным источником дохода для клуба, но тем не менее она существенна. Мы со своей стороны можем похвалиться выручкой, которую получаем от сотрудничества с букмекером», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Пивоваров.
Ранее российский тренер Сергей Силкин заявлял, что футболист Фёдор Смолов сможет принести пользу «Динамо», так как является опытным игроком. Поэтому, считает специалист, с ним имеет смысл продлить контракт клубу.
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