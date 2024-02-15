Глава IIHF Тардиф: Вопрос возвращения России на турниры упирается в безопасность

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Хоккеисты молодёжной сборной России направили в IIHF (ИИХФ; International Ice Hockey Federation, Международная федерация хоккея) коллективное письмо, названное ими «криком души», в котором требовали рассмотреть вопрос возвращения команды на международную арену. Им ответил глава IIHF Люк Тардиф.
Ранее это послание прокомментировал двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы, обладатель Кубка Стэнли, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов. Он усомнился, что будет какой-либо положительный ответ, но одобрил шаг молодых хоккеистов.
Конечно, Фетисов оказался прав. Ни о каких позитивных моментах в ответе президента IIHF Тардифа на письмо игроков российской молодёжки говорить не приходится. Он сначала завёл известную волынку о вопросах безопасности, а потом принялся поучать Федерацию хоккея России (ФХР) и призывать соблюдать правила, намекая на контрактные и трансферные споры между НХЛ и ИИХФ с одной стороны и ФХР — с другой.
Слова о безопасности звучат особенно смешно в контексте того, что IIHF сначала отстранила воюющий Израиль от соревнований под своей эгидой, а потом, будто спохватившись: «Что же это мы? Приравниваем Израиль к России!» — быстренько снова допустила израильские сборные ко всем турнирам.
Фото: istockphoto/Dmitrii Grushin
Двуличие и фальшивые стандарты европейских и мировых спортивных чиновников уже давно не удивляют. Лозунг «Спорт вне политики» давно и прочно забыт. Отстранение российских сборных лоббируют те страны, которые боятся сильной конкуренции и просто понимают свою несостоятельность перед «Красной машиной» в случае её возвращения на международную арену. А вот молодых хоккеистов, безусловно, жаль. Ибо спортивный век короток и пропускать главные турниры Европы и мира им, конечно, обидно.
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«Пусть хотя бы ответят, почему не желают видеть ребят на своих турнирах», — сказал знаменитый спортсмен.
Слова о безопасности звучат особенно смешно в контексте того, что IIHF сначала отстранила воюющий Израиль от соревнований под своей эгидой, а потом, будто спохватившись: «Что же это мы? Приравниваем Израиль к России!» — быстренько снова допустила израильские сборные ко всем турнирам.
Фото: istockphoto/Dmitrii Grushin
Двуличие и фальшивые стандарты европейских и мировых спортивных чиновников уже давно не удивляют. Лозунг «Спорт вне политики» давно и прочно забыт. Отстранение российских сборных лоббируют те страны, которые боятся сильной конкуренции и просто понимают свою несостоятельность перед «Красной машиной» в случае её возвращения на международную арену. А вот молодых хоккеистов, безусловно, жаль. Ибо спортивный век короток и пропускать главные турниры Европы и мира им, конечно, обидно.
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Александр Бойцов