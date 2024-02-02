Горнолыжницы из Московской области завоевали три медали на этапах Кубка России

Золотую, серебряную и бронзовую медали выиграли подмосковные спортсменки на четвёртом и пятом этапах Кубка России по горнолыжному спорту, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«На четвёртом этапе Кубка России бронзовую награду завоевала представительница Подмосковья Виталина Гирина в дисциплине «слалом-гигант». Золото получила москвичка Анастасия Горностаева, бронзу — Рината Кашинцева из Сахалинской области», — отмечается в сообщении.Ещё две медали в слаломе-гиганте подмосковные горнолыжницы завоевали на пятом этапе турнира: первое место заняли Ольга Погребицкая, третье — Виталина Гирина.
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