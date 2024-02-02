В подмосковном лыжном марафоне «Николов Перевоз» примут участие более 800 человек

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Лыжный марафон «Николов Перевоз» состоится в Дубне в субботу, 3 февраля, участниками забега станут более 800 человек, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Трасса будет организована по ледовому руслу реки Дубна. Длина дистанции составит два круга по 25 километров», — отмечается в сообщении.При этом длину забега участники смогут выбрать себе по силам, всего предлагается четыре варианта: пять километров, десять километров, полумарафон (25 км) и марафон (50 км). Для всех участников организаторы забега подготовили пункты обогрева и питания.
Узнать подробную информацию о марафоне, а также зарегистрироваться и оплатить взнос можно по ссылке.
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