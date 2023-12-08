МОК допустил россиян до Олимпиады 2024 в Париже с одним условием

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Международный олимпийский комитет допустил российских спортсменов до Игр 2024 года в Париже в нейтральном статусе.
Несмотря на то, что спортсмены не смогут принять участие в соревнованиях под своим гимном и флагом, к играм они будут допущены.
Глава МОК Томас Бах прежде сообщил, что организация примет окончательное решение по допуску российских спортсменов к Олимпийским играм в марте 2024 года. Он отметил, что комитет будет оценивать политическую обстановку, ее влияние на большой спорт.
Бах заверял, что организация примет во внимание решение ООН. Напомним, речь идет о распоряжении Всемирной организации, которое призвало спортивные организации к олимпийскому перемирию.
Ранее олимпийский чемпион рассказал о влиянии отстутсвия турниров на спортсменов.
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Глава МОК Томас Бах прежде сообщил, что организация примет окончательное решение по допуску российских спортсменов к Олимпийским играм в марте 2024 года. Он отметил, что комитет будет оценивать политическую обстановку, ее влияние на большой спорт.
Ранее олимпийский чемпион рассказал о влиянии отстутсвия турниров на спортсменов.
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Анастасия Крестьянова