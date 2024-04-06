Глава ОКР объяснил критику в адрес нейтральных олимпийцев из России

Фото: istockphoto/stefko
В своем Telegram-канале президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков пояснил критику, адресованную нейтральным олимпийцам из России.
Поздняков отметил, что позиции ОКР и Министерства спорта существенно различаются. Он подчеркнул, что ОКР поддерживает спортсменов, которым не нравятся условия Международного олимпийского комитета (МОК). По словам чиновника, спортсмены должны принимать личное решение о своем участии в Олимпийских играх.
Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер 5 апреля выразила мнение, что российские участники Игр не должны иметь гражданство России. В свою очередь Поздняков назвал российских теннисистов, которые планируют выступить на Играх, «командой иностранных агентов».
Читайте также:
Российские гребцы отказались от участия в Олимпийских играх в Париже
«Россиянам не рады»: Мэр Парижа – об участии России на Олимпийских играх
Польша направит во Францию своих солдат для обеспечения безопасности Олимпийских игр
Артем Кузьмин