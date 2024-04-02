Российские гребцы отказались от участия в Олимпийских играх в Париже

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Президент ФГСР Алексей Свирин заявил, что российская сторона готова участвовать в международных соревнованиях только на общих и законных основаниях, а в Международном олимпийском комитете (МОК) выдвигают дискриминационные условия.
Помимо этого, форма нейтральных участников соревнований не должна отображать национальных цветов их страны.
В числе условий значилось, что спортсмены должны будут публично осудить специальную военную операцию (СВО), а возможно даже, оформить подобные заявления в письменном виде и подписать соответствующие документы.
Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Россиян даже при возможности участия в соревнованиях не допустят на церемонию открытия и закрытия Олимпиады.
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