Глава RCC о конфликте Федора Емельяненко и Александра Шлеменко: бой маловероятен

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Глава RCC Николай Клименко высказался о перспективах боя между четырехкратным чемпионом мира по ММА Федором Емельяненко и бывшим чемпионом Bellator Александром Шлеменко. По его словам, бой между ними маловероятен.
«Мне не особо нравится, когда два таких фундаментальных бойца для российских ММА не могут что-то поделить. Конфликт разрешится, но не хотелось бы его разрешать в клетке. Их бой маловероятен», — пояснил Клименко в интервью MMA.Metaratings.ru.Глава лиги также раскрыл, что Шлеменко связывался с ним и интересовался, можно ли организовать такой бой. Однако Клименко отказался, отметив, что это не тот поединок, «на котором хотелось бы играть», особенно учитывая, что Емельяненко уже 48 лет.
«Зачем решать конфликты так, когда можно прийти к общему знаменателю, созвониться и решить все вопросы», — подчеркнул он.Напомним, что 14 декабря на турнире RCC 21 Александр Шлеменко одержал победу над Анатолием Токовым раздельным решением судей. Перед боем и после него «Шторм» с негативом высказался про команду Fedor Team, которая вылилась во взаимные упреки с Федором Емельяненко.
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