Стало известно, будет ли бой Федора Емельяненко против Александра Шлеменко

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Бой Федора Емельяненко против Александра Шлеменко никогда не состоится. Об этом заявил спортивный директор лиги «Наше Дело» Армен Гулян. По его словам, у бойцов слишком большая разница в весе.
«Нет. Очень большая разница в весовых категориях. Если руководство RCC не хотело поединка между Александром Шлеменко и Иваном Штырковым, то и такой бой им тоже будет не по духу», — пояснил он в интервью MMA.Metaratings.ru.Напомним, Шлеменко 15 декабря победил Анатолия Токова раздельным решением судей на турнире RCC 21. Перед началом поединка и по его окончании он раскритиковал команду Fedor Team, которая затем привела к конфликту с ее основателем Федором Емельяненко.
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