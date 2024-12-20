Стало известно, сколько боев в UFC ждет Гуськова в 2025 году

Фото: iStock/Artur Didyk
Основатель клуба Gor MMA и тренер бойца Богдана Гуськова заявил, что его подопечный нацелен на четыре боя в UFC в 2025 году. По его словам, сейчас спортсмен сконцентрирован на предстоящем поединке с Джонни Уокером.
«Гуськов немного другой. Если бой с Уокером для Богдана закончится хорошо, то Гуськову сделают несколько предложений. Но это вопрос его менеджеров. Моя задача сделать так, чтобы Богдан победил. Он пока никаких планов не строит. Ему главное одержать победу в предстоящем поединке», — пояснил Азизян в интервью MMA.Metaratings.ru.Тренер также добавил, что при победе Гуськов начнет получать предложения на другие бои.
Напомним, Гуськов за свою профессиональную карьеру одержал 16 побед и три боя проиграл. Поединок с Уокером пройдет 19 января.
Читайте также:
Дрозд раскрыл, чем может закончиться бой Усика и Фьюри
«Наше Дело» назвало бойцов, которых хочет подписать в свою лигу
Стало известно, когда объявят соперника Александра Емельяненко
Данил Пономарев