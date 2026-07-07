Гол на последних минутах вывел Испанию в четвертьфинал ЧМ-2026

07 июля 2026, 00:09

Испания обыграла Португалию и вышла в четвертьфинал ЧМ-2026

Фото: istockphoto/Andreyuu

Завершился матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Португалии и Испании. Встреча прошла на стадионе Эй-Ти-энд-Ти (Арлингтон, Техас, США).