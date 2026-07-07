Гол на последних минутах вывел Испанию в четвертьфинал ЧМ-2026
Завершился матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Португалии и Испании. Встреча прошла на стадионе Эй-Ти-энд-Ти (Арлингтон, Техас, США).
Команды сошлись в упорном противостоянии. В течение основного времени игроки обеих сборных так и не смогли поразить ворота друг друга. Лишь в компенсированные минуты (90+1) полузащитник испанцев Микель Мерино забил гол, установив окончательный счёт матча (1:0)
Нынешним чемпионом мира по футболу является национальная команда Аргентины. Титул сборная завоевала в 2022 году, одолев в финале Францию. По итогам основного времени счёт был равным — 3:3. Судьба трофея решилась в серии пенальти, где аргентинцы оказались точнее и победили.
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