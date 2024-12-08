Глава UFC Уайт извинился перед Волковым за судей, лишивших его победы

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Глава UFC Дэйна Уайт посчитал несправедливым решение судей отдать победу французу Сирилу Гану в поединке с российским бойцом Александром Волковым. После боя руководитель организации принёс россиянину извинения.
Об этом сам Уайт рассказал на пресс-конференции, сообщает «Матч ТВ». Матч проходил в равной борьбе, но в финальном раунде было заметно преимущество Волкова. Однако судьи раздельным решением отдали победу его сопернику. Зрители встретили объявление решения арбитров недовольным гулом.
Он подчеркнул, что считает настоящим победителем боя Александра. На профессиональном уровне 36-летний российский боец провёл 49 боёв, в которых одержал 38 побед.
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«Вы видели, что случилось после поединка. Вы слышали гул толпы. Я подошел к Волкову после боя и принес извинения», — сказал Дэйна Уайт.
Он подчеркнул, что считает настоящим победителем боя Александра. На профессиональном уровне 36-летний российский боец провёл 49 боёв, в которых одержал 38 побед.
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Александр Бойцов