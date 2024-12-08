Глава UFC Уайт извинился перед Волковым за судей, лишивших его победы

Если ЦСКА хочет бороться за первое место, то клубу следует разобраться с трансферным баном, который наложила ФИФА по делу нигерийца Чидеры Эджуке и нидерландского «Херенвена» после невыплаченных 3 млн евро из-за санкций. Об этом заявил бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис. По его словам, вполне возможен сценарий, при котором в клубе произойдут изменения.