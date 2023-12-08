В Подмосковье стартовал всероссийский турнир по гандболу «Герои города»

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
В Чехове стартовал Всероссийский любительский турнир по гандболу «Герои города». Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
В турнире примут участие 52 команды из Чехова, Москвы, Подольска, Протвино, Долгопрудного, Серпухова, Санкт-Петербурга, Горно-Алтайска, Орла, Казани, Лаишево, Усятского, Оби.
Всего спортсмены соревнуются в пяти категориях: юноши и девушки, женщины, мужчины–любители и мужчины-профессионалы. Игры проходят с в по 10 декабря на большой и малой спортивной аренах Дворца спорта «Олимпийский» им. В. С. Максимова.
Стоит отметить, что вход для зрителей свободный во все дни соревнований на всех площадках.
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«Предыдущие «Герои города» уже подняли планку проведения очень высоко. Было все: яркие выступления нашей группы поддержки MANGO GIRLS, маскот Миша, профессиональная трансляция финальных матчей с ведущим и аналитической студией. <…> Каждый раз на турнире у нас царит невероятная, даже местами безумная, по-хорошему, спортивная атмосфера. Уверен, что нынешние «Герои» ничем не уступят предыдущим, и нас ждут увлекательные и крутые по накалу баталии <…>», – отметил гендиректор гандбольного клуба «Чеховские медведи» Александр Сафонов.
Стоит отметить, что вход для зрителей свободный во все дни соревнований на всех площадках.
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Мира Полтева