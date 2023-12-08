Спортивные чиновники трусливо удалили фото российской лыжницы с сайта Ski Classics

Фото: istockphoto/Artur Didyk
Организаторы лыжных гонок Ski Classics, идя на поводу у русофобов из ЕС, так и не решились допустить российских спортсменов до соревнований под своей эгидой. Однако затем официальный сайт этой престижной серии стартов опубликовал в качестве анонса фотографию лыжницы из России Варвары Прохоровой.
Вместо того, чтобы объяснить, что спорт, как и красоту, нельзя отменить, менеджеры марафонской лыжной серии повели себя как настоящие трусы: они сняли фотографию Прохоровой и принесли публичные извинения. Стоит отметить, что Варя рекламировала на снимке известную австрийскую фирму, руководство которой оказались не слишком довольны такой короткой по времени фотосессией. Сама лыжница с юмором отреагировала на приключения своей фотографии, заметив, что руководители Ski Classics больше бы выиграли, пригласив ее участвовать в гонках, а не просто демонстрируя своё к ней расположение.
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Александр Бойцов