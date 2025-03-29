СМИ пообещали теннисистке Касаткиной проблемы за смену гражданства

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Российские СМИ массово пообещали теннисистке Дарье Касаткиной проблемы после ее смены гражданства. Ряд изданий предрекают спортсменке неудачи на соревнованиях и в личной жизни.
Агентство ТАСС выпустило восемь новостей на данную тему. В шести из них собеседники издания предрекают Касаткиной проблемы в жизни и неудачи в спортивной карьере. Поддержал Дарью только финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков. Он заявил, что понимает решение теннисистки и продолжит за нее болеть, так как она сделала многое для российского тенниса.
РИА Новости выпустило материал с заголовком: «Сделала каминг-аут и отреклась от России: Касаткина выбрала новую родину». Ранее Дарью уже критиковали в СМИ за ее фотографию в обнимку с партнершей фигуристкой Натальей Забияко, с которой они проживают вместе*.
Напомним, что Дарья Касаткина сменила гражданство на австралийское и теперь на соревнованиях будет представлять эту страну. На данный момент спортсменка занимает 12 место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. К тому же среди российских теннисисток она находилась на второй строчке, уступая лишь Мирре Андреевой.
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РИА Новости выпустило материал с заголовком: «Сделала каминг-аут и отреклась от России: Касаткина выбрала новую родину». Ранее Дарью уже критиковали в СМИ за ее фотографию в обнимку с партнершей фигуристкой Натальей Забияко, с которой они проживают вместе*.
Напомним, что Дарья Касаткина сменила гражданство на австралийское и теперь на соревнованиях будет представлять эту страну. На данный момент спортсменка занимает 12 место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. К тому же среди российских теннисисток она находилась на второй строчке, уступая лишь Мирре Андреевой.
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Иван Мусатов