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СМИ пообещали теннисистке Касаткиной проблемы за смену гражданства

СМИ: у теннисистки Касаткиной будут проблемы после смены гражданства
Фото: iStock/luckyraccoon

Фото: iStock/luckyraccoon

Российские СМИ массово пообещали теннисистке Дарье Касаткиной проблемы после ее смены гражданства. Ряд изданий предрекают спортсменке неудачи на соревнованиях и в личной жизни.
Агентство ТАСС выпустило восемь новостей на данную тему. В шести из них собеседники издания предрекают Касаткиной проблемы в жизни и неудачи в спортивной карьере. Поддержал Дарью только финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков. Он заявил, что понимает решение теннисистки и продолжит за нее болеть, так как она сделала многое для российского тенниса.

РИА Новости выпустило материал с заголовком: «Сделала каминг-аут и отреклась от России: Касаткина выбрала новую родину». Ранее Дарью уже критиковали в СМИ за ее фотографию в обнимку с партнершей фигуристкой Натальей Забияко, с которой они проживают вместе*.

Напомним, что Дарья Касаткина сменила гражданство на австралийское и теперь на соревнованиях будет представлять эту страну. На данный момент спортсменка занимает 12 место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. К тому же среди российских теннисисток она находилась на второй строчке, уступая лишь Мирре Андреевой.

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«К этому шло»: Шамиль Тарпищев не удивлён сменой спортивного гражданства Дарьей Касаткиной
Глава ФТР Тарпищев: Смена спортивного гражданства Касаткиной не стало сюрпризом
29 марта 2025, 17:19

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

Решение второй ракетки России Дарьи Касаткиной выступать за Австралию не стало большим сюрпризом. Она уже давно дистанцировалась от российской теннисной федерации.
Об этом в разговоре с «Матч ТВ» сообщил член Международного олимпийского комитета (МОК), глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

«Всё давно к этому шло, Дарья у нас давно не появлялась, контакта как такового с ней нет. Касаткина выбрала свой путь», — сказал знаменитый в прошлом теннисист, а ныне тренер и спортивный функционер.

Относительно будущих турнирных результатов 27-летней спортсменки под флагом «новой родины», как она выразилась, Тарпищев высказался со сдержанным скепсисом. Он отметил, что у Дарьи светлая голова и на медленных кортах она способна «раскладывать пасьянс». Но вот играть быстрее она уже вряд ли сможет.

«Вряд ли Касаткина будет играть сильнее», — заключил специалист.

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#тренер
#матч
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#теннис
#австралия
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«Матч ТВ»: В КХЛ может появиться хоккейный клуб из США
29 марта 2025, 13:33

Фото: istockphoto/LeArchitecto

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) на волне потепления отношений между двумя странами может появиться команда из Соединённых Штатов. Как это в своё время произошло с клубом из Китая «Куньлунь Рэд Стар», который теперь базируется в подмосковных Мытищах.
Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, близко знакомый с ситуацией. КХЛ является международной лигой, в которой на данный момент играют клубы из четырёх стран — России, Белоруссии, Казахстана и Китая. Ранее в чемпионатах КХЛ также принимали участие команды из Латвии, Словакии, Финляндии, Хорватии, Чехии, Украины.

«Американский клуб может появиться в КХЛ на волне новой дружбы с США. Как произошло с российско‑китайскими отношениями, когда появился «Куньлунь». Нужен сильный управленец или инвестор. Команда может базироваться в условном Подольске, а набрать состав из американцев и канадцев, выступающих в Европе, не составит большого труда», — сказал собеседник сетевого издания.

Он также отметил, что никаких проблем со стороны Международной федерации хоккея (IIHF) ожидать не приходится, так как КХЛ теперь никак не связана с этой организацией.

Источник подчеркнул, что пока вопрос участия команда из США в турнирах КХЛ в лиге не обсуждался, но исключать этого нельзя. По его мнению, тут нужно лишь политическое волеизъявление.

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#матч
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#команда
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Теннисистка Касаткина заявила, что теперь будет представлять Австралию
29 марта 2025, 02:20

Дарья Касаткина (Фото: Instagram*/kasatkina)

Теннисистка Дарья Касаткина сменила гражданство и теперь будет представлять Австралию на соревнованиях. Об этом спортсменка рассказала в соцсетях.
«Я люблю находиться в Мельбурне и хочу как можно скорее обустроить здесь свой дом. С гордостью сообщаю, что теперь буду представлять свою новую родину Австралию в своей профессиональной теннисной карьере с этого момента», — прокомментировала свое решение Касаткина Instagram*.

Спортсменка отметила, что всегда будет гордиться своими корнями и уже с нетерпением ждет выступления под австралийским флагом.

На данный момент Касаткина находится на 12 строчке в рейтинге Женской теннисной ассоциации. К тому же она являлась второй ракеткой России, уступив лидерство Мирре Андреевой.

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#гражданство
#австралия
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#спортсмены
#теннис
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Чемпионат страны по летнему биатлону состоится в Тюмени
28 марта 2025, 20:16

Фото: istockphoto/Sandris Veveris

Чемпионат России по летнему биатлону пройдет в Тюмени, сообщает портал «РБ Спорт». Уточняется, что проект календаря соревнований по биатлону 2024-25 приняли в Ханты-Мансийске на тренерском совете.
В него входят два летних старта, запланированных на сентябрь. Первый этап состоится в Сочи. Второй — в Тюмени. Календарь соревнований зимнего сезона менее интенсивный, нежели 2023-24. Его синхронизируют с международными стартами.

Перед этим стало известно, что биатлонистка Елизавета Каплина готова поехать на ОИ-2026 в нейтральном статусе. Спортсменка поделилась впечатлениями от прошедшего чемпионата мира. По ее словам, наблюдать было интересно.

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#мир
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Мусаев раскрыл преимущество ЦСКА над «Зенитом» и «Спартаком»
Преимущество ЦСКА над «Зенитом» и «Спартаком» в голоде к трофеям
28 марта 2025, 18:43

Фото: istockphoto/Rost-9D

Бомбардир ЦСКА Тамерлан Мусаев считает, что преимущество армейцев перед петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» заключается в голоде к трофеям. Своим мнением нападающий поделился с порталом «РБ Спорт».
«Я думаю, что у нас больше голода к трофеям, чем у «Зенита» и «Спартака». Этот голод может нами двигать. Мы хотим больше, чем другие», — ответил собеседник на соответствующий вопрос.

Он добавил, что уверен в силах своего клуба на все сто процентов. По мнению Мусаева, ЦСКА может рассчитывать на многое, однако, по его словам, все будет видно по результатам. ЦСКА сейчас находится на шестом месте в турнирной таблице.

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#мир
#россия
#спорт
#футбол
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