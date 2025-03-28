Мусаев раскрыл преимущество ЦСКА над «Зенитом» и «Спартаком»

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Бомбардир ЦСКА Тамерлан Мусаев считает, что преимущество армейцев перед петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» заключается в голоде к трофеям. Своим мнением нападающий поделился с порталом «РБ Спорт».
«Я думаю, что у нас больше голода к трофеям, чем у «Зенита» и «Спартака». Этот голод может нами двигать. Мы хотим больше, чем другие», — ответил собеседник на соответствующий вопрос.
Он добавил, что уверен в силах своего клуба на все сто процентов. По мнению Мусаева, ЦСКА может рассчитывать на многое, однако, по его словам, все будет видно по результатам. ЦСКА сейчас находится на шестом месте в турнирной таблице.
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