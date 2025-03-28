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Мусаев раскрыл преимущество ЦСКА над «Зенитом» и «Спартаком»

Преимущество ЦСКА над «Зенитом» и «Спартаком» в голоде к трофеям
Фото: istockphoto/Rost-9D

Фото: istockphoto/Rost-9D

Бомбардир ЦСКА Тамерлан Мусаев считает, что преимущество армейцев перед петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» заключается в голоде к трофеям. Своим мнением нападающий поделился с порталом «РБ Спорт».
«Я думаю, что у нас больше голода к трофеям, чем у «Зенита» и «Спартака». Этот голод может нами двигать. Мы хотим больше, чем другие», — ответил собеседник на соответствующий вопрос.

Он добавил, что уверен в силах своего клуба на все сто процентов. По мнению Мусаева, ЦСКА может рассчитывать на многое, однако, по его словам, все будет видно по результатам. ЦСКА сейчас находится на шестом месте в турнирной таблице.

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Биатлонистка Каплина готова выступать на ОИ-2026 в нейтральном статусе
28 марта 2025, 17:39

Фото: istockphoto/vlado85rs

Российская биатлонистка Елизавета Каплина готова выступать на Олимпийских играх 2026 года в нейтральном статусе. Об этом она заявила в беседе с Metaratings.ru.
«Если будет оптимальная форма, то почему бы не поехать в Милан под нейтральным статусом и бороться за «золото»? Всё равно все знают, что мы из России», — прокомментировала Каплина.
Она добавила, что смотрела прошедший чемпионат мира и болела за спортсменку из Франции Лу Жанмонно. По словам Каплиной, наблюдать было интересно. Спортсменка резюмировала, что смогла бы составить конкуренцию выступающим. Российских биатлонистов отстранили от участия в международных турнирах после февраля 2022 года.

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#мир
#россия
#спорт
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Антон Миранчук высказался о возможном матче сборной России и Уругвая
Антон Миранчук: Уругвай — хорошая команда
28 марта 2025, 17:05

Фото: iStock/gorodenkoff

Атакующий полузащитник швейцарского «Сьона» и сборной России Антон Миранчук после матча с Замбией назвал команду Уругвая хорошей на фоне информации о возможном проведении матча между российской и уругвайской сборными.
«Обещают матч с Уругваем? Уругвай – хорошая команда. Против кого бы я ещё хотел сыграть, помимо Уругвая? А какая разница? Это не важно», — сказал Миранчук в беседе с Metaratings.ru.

Напомним, футболист был капитаном российской сборной на матче со сборной Замбии. Он провёл на поле все 90 минут.

Ранее стало известно, что сборные России и Уругвая могут провести товарищеский матч в ноябре 2025 года. Игра пройдет в Москве. По словам президента Уругвайской ассоциации футбола Игнасио Алонсо, стороны уже достигли устных договоренностей относительно проведения этой встречи.

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#матч
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«Мне не нравятся усы Вахании»: Аршавин оценил сборную России
Андрей Аршавин оценил игру сборной России против Замбии
28 марта 2025, 16:01

Андрей Аршавин (фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Знаменитый футболист и зампред правления ФК «Зенит» по спортивному развитию Андрей Аршавин оценил игру российской сборной на матче против Замбии, завершившимся со счетом 5:0. Особенно он оценил навыки Максима Глушенкова и Ильи Вахании, отметив, что его радует, что левый и правый фланг обороны сборной России закрывался выпускниками Академии «Зенита».
«Мне кажется, Круговой сыграл очень здорово — все действия были по делу. В такт, все в темп подавал, сделал два гола. Вахания — молодец. Все, кроме усов, которые он отрастил, у Вахи, как я его называю, в порядке. Здесь я согласен с Владиславом Николаевичем Радимовым, который во время трансляции критиковал его усы. Мне тоже они не нравятся», — поделился футболист в беседе с «Петербургским дневником».
В то же время чемпионка России среди юниоров — 2008, тренер Катарина Гербольдт прокомментировала неудачное выступление бывшей российской фигуристки Анастасии Губановой, представляющей Грузию на чемпионате мира. В разговоре с «Газетой.Ru» она подчеркнула, что даже опытные спортсмены порой по неизвестным причинам оказываются в проигравших. По ее мнению, основным фактором в этом случае была психологическая составляющая — фигуристка могла не справиться с давлением.
«Желание бросить [программу] бывает у каждого спортсмена, как минимум, один раз в жизни, когда что-то не получается. Но на то мы и спортсмены, что мы должны находить в себе силы докатывать программу», — пояснила Гербольдт.
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Овечкина позвали на работу в Госдуму
Депутат Свищев допустил принятие Овечкина в Госдуму после окончания карьеры
27 марта 2025, 20:28

Фото: iStock/Konstantin Aksenov

Депутат Дмитрий Свищев допустил, что российский нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин мог бы пойти на работу Госдуму после того, как завершит карьеру в хоккее.
В беседе с NEWS.ru он заявил, что спортсмен мог бы «украсить» любую из ветвей власти в России — как исполнительную, так и законодательную.
«Почему нет? У нас есть депутаты и сенаторы, которые были спортсменами. Есть хоккеисты: Владислав Третьяк и Вячеслав Фетисов. Величайшие спортсмены — сейчас величайшие политики. Большое количество легенд из других видов спорта», — поделился парламентарий.
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#спортсмены
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Ромащенко назвал главных претендентов на вылет из РПЛ
Ромащенко: «Химки» являются главными претендентами на вылет из РПЛ
27 марта 2025, 16:50

Фото: istockphoto/Rost-9D

Подмосковный ФК «Химки» является главным претендентом на вылет из Российской Премьер-Лиги (РПЛ), заявил Metaratings.ru экс-хавбек клуба Максим Ромащенко.
«Химки» — один из главных претендентов на вылет. Но в последнее время команда показывает интересный и дееспособный футбол. Видно, что игроки прикладывают все усилия, чтобы остаться в Российской Премьер-Лиге. Впереди у «Химок» нешуточная борьба», — прокомментировал спортсмен.

После 21 тура в текущем сезоне РПЛ «красно-черные» занимают 11 место в турнире, набрав 20 очков. В грядущую субботу, 29 марта, «Химки» встретятся с «Пари НН» в рамках домашнего матча. Начало в 16:30 по Москве.

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#мир
#россия
#спорт
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