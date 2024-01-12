Главный арбитр матча КХЛ нецензурно выразился в адрес тренера «Авангарда»

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Главный арбитр матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» из Хабаровска и омским «Авангардом» Денис Наумов во время матча нецензурно выругался в адрес главного тренера Михаила Кравца.
РИА Новости пишет, что это попало в трансляцию матча в Хабаровске. Он закончился со счетом 3:2 в пользу гостей.
Когда Наумов отъезжал от скамейки, он нецензурно обратился к Кравцу с просьбой «закрыть рот». \
Ранее сообщалось, что 52-летняя телеведущая Лера Кудрявцева сообщила в Telegram о расставании с супругом, 36-летним хоккеистом Игорем Макаровым.
В браке пара прожила 10 лет.
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Когда Наумов отъезжал от скамейки, он нецензурно обратился к Кравцу с просьбой «закрыть рот». \
В браке пара прожила 10 лет.
«Я ушла от мужа. Алкоголь — зло. Точка», — написала Лера Кудрявцева.Кудрявцева и Макаров заключили брак в 2013 году. Пара растила дочь Марию, которой в августе 2023 года исполнилось 5 лет.
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Мария Фирсова