Главный тренер «Балтики» высказался о будущей игре с «Краснодаром»

Тренер Талалаев уверен в футболистах «Балтики»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев, перенесший плановую операцию на желудочно-кишечном тракте 11 апреля, сообщил, что чувствует себя удовлетворительно.





В беседе с Metaratings.ru специалист поблагодарил врачей за успешное вмешательство и отметил, что пока передвигается с трудом. Решение о выписке примут в конце недели.



Несмотря на продолжающуюся четырёхматчевую дисквалификацию, которая истечёт после встречи 25-го тура РПЛ с «Краснодаром», Талалаев оценил игру команды в ничейном матче с «Пари НН» (2:2). По его словам, калининградцы сыграли на своём уровне, но расстроили из-за необязательного пропущенного гола в концовке. Соперник реализовал два момента из двух и больше угроз воротам «Балтики» не создавал.



Тренер выразил уверенность в команде перед выездной игрой с «Краснодаром» 19 апреля (начало — 19:30 мск). Он отметил, что в матчах с серьёзными соперниками его подопечные обычно действуют лучше, чем во встречах с «Динамо» Махачкала и «Пари НН». После 24 туров «Балтика» занимает четвёртое место в РПЛ, набрав 44 очка.



