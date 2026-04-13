Стоцкий: исход чемпионской гонки в РПЛ зависит от «Краснодара»

13 апреля 2026, 19:05

Фото: iStock/Pixfly

Бывший защитник «Краснодара» Дмитрий Стоцкий прокомментировал ничейный результат в матче 24-го тура РПЛ против «Зенита», а также оценил шансы команд на победу в турнире. Своим мнением он поделился с Metaratings.ru.





Футболист отметил, до конца сезона осталось много игр, и теперь исход чемпионской гонки зависит именно от «быков». Если они начнут терять очки, то «зенитчики», по мнению Стоцкого, могут этим воспользоваться.

«У «Зенита» и «Краснодара» одинаково тяжелый календарь в конце сезона. Нельзя сказать, что в этом смысле преимущество на чьей-то стороне», — добавил собеседник издания.