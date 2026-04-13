Стоцкий: исход чемпионской гонки в РПЛ зависит от «Краснодара»
Бывший защитник «Краснодара» Дмитрий Стоцкий прокомментировал ничейный результат в матче 24-го тура РПЛ против «Зенита», а также оценил шансы команд на победу в турнире. Своим мнением он поделился с Metaratings.ru.
Футболист отметил, до конца сезона осталось много игр, и теперь исход чемпионской гонки зависит именно от «быков». Если они начнут терять очки, то «зенитчики», по мнению Стоцкого, могут этим воспользоваться.
«У «Зенита» и «Краснодара» одинаково тяжелый календарь в конце сезона. Нельзя сказать, что в этом смысле преимущество на чьей-то стороне», — добавил собеседник издания.После 24 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 53 очками, опережая «Зенит» на один балл. В следующем туре «быки» примут дома «Балтику». Встреча состоится 19 апреля и начнется в 19:30 мск. В тот же день «Зенит» сыграет с махачкалинским «Динамо». Стартовый свисток прозвучит в 14:30.