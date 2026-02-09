«Зенит» обратился к Джону Дурану после его перехода в клуб
Форвард Джон Дуран стал игроком петербургского «Зенита». Колумбийский футболист перешел в российский клуб на правах аренды до конца сезона. Об этом стало известно в воскресенье, пишет «РБ Спорт».
Об опции последующего выкупа пока не сообщается. Права на игрока принадлежат саудовскому «Аль-Насру».
«Зенит» приветствует Джона Дурана, желает сверхрезультативно провести оставшуюся часть сезона и помочь «сине-бело-голубым» вернуть чемпионский титул в Петербург», — написала пресс-служба клуба.В первой половине сезона Дуран выступал за турецкий «Фенербахче», где провел 21 матч во всех турнирах, отметившись пятью голами и двумя результативными передачами. «Зенит» после 18 туров занимает второе место в РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко.