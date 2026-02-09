«Зенит» обратился к Джону Дурану после его перехода в клуб

09 февраля 2026, 16:56

Фото: iStock/bildobjektiv

Форвард Джон Дуран стал игроком петербургского «Зенита». Колумбийский футболист перешел в российский клуб на правах аренды до конца сезона. Об этом стало известно в воскресенье, пишет «РБ Спорт».





Об опции последующего выкупа пока не сообщается. Права на игрока принадлежат саудовскому «Аль-Насру».

«Зенит» приветствует Джона Дурана, желает сверхрезультативно провести оставшуюся часть сезона и помочь «сине-бело-голубым» вернуть чемпионский титул в Петербург», — написала пресс-служба клуба.