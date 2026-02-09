Россия на пороге возвращения в международный футбол
Бывший тренер сборной России Мирослав Ромащенко прокомментировал слова президента ФИФА Джанни Инфантино о возможном снятии запрета с российских команд.
По его словам, Инфантино отметил, что организация должна рассмотреть возможность возвращения России на юношеский уровень, так как текущие ограничения вызывают разочарование и ненависть. Бывший тренер в беседе с Metaratings.ru выразил оптимизм по этому поводу. Он считает, что такие заявления не делаются без оснований. Если президент ФИФА говорит о сборной России, значит, возвращение может произойти в ближайшее время. Это вселяет надежду.
Напомним, что сборная под руководством Валерия Карпина не участвует в турнирах УЕФА и ФИФА с февраля 2022 года. В 2025 году команда провела десять товарищеских матчей, одержав шесть побед, один раз уступив и трижды завершив встречи вничью.
