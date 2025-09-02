Главный тренер «Рубина» Рахимов назвал «Динамо» претендентом на чемпионство

02 сентября 2025, 13:58

Фото: iStock/gorodenkoff

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов не включил свой клуб в число претендентов на чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ. При этом старт чемпионата наставник назвал отличным.





В своей беседе с Metaratings.ru Рахимов назвал главных претендентов на чемпионство в РПЛ. По его мнению, у московского «Динамо» есть потенциал выиграть чемпионат, даже несмотря на неудачный старт.





«Как оценю старт сезона? Отлично, нормально. Небольшое отставание от первого места? А разве мы должны там быть? Хотеть можно всё что угодно, нужно соответствовать желаниям. Потенциал на первое место есть у «Зенита», «Спартака», «Краснодара», ЦСКА, «Динамо», — сказал Рахимов.