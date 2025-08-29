Камоцци призвал дать шанс Станковичу, раз игроки «Спартака» следуют за ним
Итальянский футбольный агент Франко Камоцци, ранее работавший в московском «Спартаке», прокомментировал последние результаты команды и работу главного тренера Деяна Станковича. Об этом он рассказал в беседе с Metaratings.ru.
Камоцци отметил, что видит положительную динамику в игре «красно-белых».
«Перспективы „Спартака“ улучшаются на глазах. Надеюсь, это будет происходить и дальше. Раз игроки следуют за Станковичем и выполняют его требования, надо дать ему ещё один шанс. А если они перестанут ему подчиняться – необходимо будет с ним расстаться», – подчеркнул агент.После шести туров Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в активе восемь очков. Следующий матч команда проведёт 30 августа на «Лукойл Арене» против «Сочи». Начало игры запланировано на 18:30 по московскому времени.