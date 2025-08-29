Камоцци призвал дать шанс Станковичу, раз игроки «Спартака» следуют за ним

29 августа 2025, 13:17

Фото: iStock/matimix

Итальянский футбольный агент Франко Камоцци, ранее работавший в московском «Спартаке», прокомментировал последние результаты команды и работу главного тренера Деяна Станковича. Об этом он рассказал в беседе с Metaratings.ru.





Камоцци отметил, что видит положительную динамику в игре «красно-белых».





«Перспективы „Спартака“ улучшаются на глазах. Надеюсь, это будет происходить и дальше. Раз игроки следуют за Станковичем и выполняют его требования, надо дать ему ещё один шанс. А если они перестанут ему подчиняться – необходимо будет с ним расстаться», – подчеркнул агент.