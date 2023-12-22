Московский «Спартак» назвал имя нового спортивного директора клуба

Фото: istockphoto/FotografieLink
Руководство московского футбольного клуба «Спартак» объявило имя нового спортивного директора. Им стал португалец Томаш Амарал, ранее работавший в лиссабонской «Бенфике» на должности ведущего скаута.
Сообщалось, что ранее «Спартак» рассматривал кандидатуру бывшего спортивного директора «Зенита» Хавьера Рибалты, но затем отказался от этой идеи. Также появилась информация, что решение о продолжении сотрудничества с главным тренером Гильермо Абаскалем будет зависеть от нового спортивного директора «красно-белых».
Читайте также:
Welt: Испанскую «Барселону» могут отстранить от Лиги чемпионов на несколько лет
Губерниев о Суперлиге: «К российскому футболу эта новость не имеет отношения»
Глава РФС Дюков заявил о прогрессе в отношениях с УЕФА
Александр Бойцов