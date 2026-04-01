Главный тренер «Зенита» высказался о подготовке к матчам со «Спартаком» и «Краснодаром»

Семак: «Зенит» будет готовиться к «Спартаку» и «Краснодару», как к другим матчам
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о подготовке к предстоящим домашним матчам со «Спартаком» и «Краснодаром» в рамках РПЛ и FONBET Кубка России. Свое мнение он выразил в беседе с Metaratings.ru.
Наставник «сине-бело-голубых» отметил, что команда подходит к каждой встрече одинаково.
«Особой подготовки к трем домашним матчам нет. У нас особая подготовка идет к каждой игре, поэтому разницы из-за соперников нет. К «Спартаку» или «Краснодару» будем готовиться также, как и к другим матчам», — сказал собеседник издания.«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 48 очками. Ближайший матч он проведет 4 апреля на «Газпром Арене» против «Крыльев Советов» в 23-м туре чемпионата.
8 апреля петербуржцы встретятся дома со «Спартаком» в 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России, а 12 апреля примут «Краснодар» в 24-м туре РПЛ.