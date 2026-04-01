Главный тренер «Зенита» высказался о подготовке к матчам со «Спартаком» и «Краснодаром»

01 апреля 2026, 17:15

Семак: «Зенит» будет готовиться к «Спартаку» и «Краснодару», как к другим матчам

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о подготовке к предстоящим домашним матчам со «Спартаком» и «Краснодаром» в рамках РПЛ и FONBET Кубка России. Свое мнение он выразил в беседе с Metaratings.ru.





Наставник «сине-бело-голубых» отметил, что команда подходит к каждой встрече одинаково.

«Особой подготовки к трем домашним матчам нет. У нас особая подготовка идет к каждой игре, поэтому разницы из-за соперников нет. К «Спартаку» или «Краснодару» будем готовиться также, как и к другим матчам», — сказал собеседник издания.