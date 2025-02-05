«Главное — зрелище»: Экс-боец UFC Мокаев прокомментировал бой Нурмагомедова и Оливейры

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Поражение, которое Саид Нурмагомедов потерпел от бразильца Винисиуса Оливейры на UFC Fight Night 250, пойдёт ему на пользу. Российский боец явно способен на большее.
Такое мнение в эксклюзивном интервью для сетевого издания MMA.Metaratings.ru высказал бывший боец в наилегчайшем весе UFC Мухаммад Мокаев. Соперники встречались в октагоне 1 февраля, и бой получился красивым и зрелищным. По мнению Мокаева, Саиду следовало больше «обстукивать» своего соперника и не давать ему столько свободы перемещения.
Экс-боец UFC предположил, что российский спортсмен не сумел выбрать оптимальную дистанцию для боя. И когда бразилец случайно попал в глаз, а потом добавил в печень, Нурмугамедову пришлось тяжело. Было видно, что он сильно устал. Но не сдался, сопротивлялся, чему очень радовались зрители.
Оливейра победил в поединке единогласным решением судей. Всего в октагоне Саид Нурмагомедов провёл 22 боя, из которых 18 выиграл, а четыре — проиграл.
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Экс-боец UFC предположил, что российский спортсмен не сумел выбрать оптимальную дистанцию для боя. И когда бразилец случайно попал в глаз, а потом добавил в печень, Нурмугамедову пришлось тяжело. Было видно, что он сильно устал. Но не сдался, сопротивлялся, чему очень радовались зрители.
«Я давно понял, что в UFC все равно, выигрываешь ты или проигрываешь. Главное, чтобы было зрелище», — заключил Мокаев.
Оливейра победил в поединке единогласным решением судей. Всего в октагоне Саид Нурмагомедов провёл 22 боя, из которых 18 выиграл, а четыре — проиграл.
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Александр Бойцов