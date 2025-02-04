Мокаев прокомментировал поражение Магомедова в бою с Пэйджем

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Боец Шарабутдин Магомедов изначально подобрал неправильную дистанцию в поединке с Майклом Пэйджем. Такое мнение в беседе с mma.metaratings.ru выразил бывший боец в наилегчайшем весе UFC Мухаммад Мокаев.
«Думаю, Шара просто с самого начала не подобрал дистанцию. Надо было прессинговать, отбивать ногу. Пэйдж снизил темп этого боя. Магомедов не мог найти свой клинч, у него очень опасные колени и локти. Майкл сделал домашнее задание и тактически одержал победу в бою. В третьем раунде Шара хорошо пошел. Может быть, семейные обстоятельства сказались. Возможно, это и отразилось на нем. По-любому вернется сильнее…» — пояснил Мокаев.Он добавил, что к Магомедову было весьма повышенное медийное внимание. По словам Мокаева, Шарабутдин никогда не грузился и не напрягался перед предстоящими выходами на ринг.
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