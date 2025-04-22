Глеб: «Крылья Советов» показывают достойный результат

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Бывший полузащитник «Крыльев Советов» Александр Глеб в разговоре оценил результаты команды после зимнего перерыва.
«Если команда показывает результат, значит, всё сделано правильно. Мы видим, что «Крылья» растут и двигаются вперёд. Команда делает правильные шаги, поэтому и показывает достойный результат», — сказал Глеб в интервью Metaratings.ru.
Напомним, «Крылья Советов» на сегодняшний день набрали 27 очков после 25 туров. Клуб занимает 27 строчку турнирной таблицы.
27 апреля состоится матч «самарцев» с «Оренбургом».
Ранее бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин заявил, что «Крылья Советов» в матче с ЦСКА могли увезти три очка. Тем не менее игра завершилась вничью.
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