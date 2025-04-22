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Глеб: «Крылья Советов» показывают достойный результат

Фото: iStock/matimix

Фото: iStock/matimix

Бывший полузащитник «Крыльев Советов» Александр Глеб в разговоре оценил результаты команды после зимнего перерыва.
«Если команда показывает результат, значит, всё сделано правильно. Мы видим, что «Крылья» растут и двигаются вперёд. Команда делает правильные шаги, поэтому и показывает достойный результат», — сказал Глеб в интервью Metaratings.ru.

Напомним, «Крылья Советов» на сегодняшний день набрали 27 очков после 25 туров. Клуб занимает 27 строчку турнирной таблицы.

27 апреля состоится матч «самарцев» с «Оренбургом».

Ранее бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин заявил, что «Крылья Советов» в матче с ЦСКА могли увезти три очка. Тем не менее игра завершилась вничью.

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Газизов остался доволен работой «Динамо» Мх на трансферном рынке
22 апреля 2025, 13:36

Фото: iStock/CreativaImages

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов заявил, что доволен игрой футболистов, которые пришли в команду в трансферные окна.
«Все наши новички влились в коллектив. Так что я доволен работой на трансферном рынке. Игроки, которые пришли к нам летом и зимой, стали футболистами стартового состава. В состав проходит сильнейший. Идёт нормальная работа, это неизменный процесс», — сказал Газизов в разговоре с Metaratings.ru.

На сегодняшний день «Динамо» Мх находится на десятой строчке турнирной таблицы в РПЛ. По итогу 25 матчей команда набрала 27 очков.

25 апреля махачкалинцы сыграют с «Краснодаром».

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#рпл
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Гонсалес: возвращение клубов РПЛ к еврокубкам было бы невероятным
22 апреля 2025, 12:50

Фото: iStock/Pixfly

Футболист «Краснодара» Джованни Гонсалес высказался о возможном возвращении российских клубов в еврокубки.
«Возвращение российских клубов к европейским турнирам было бы невероятным. Мы бы играли в каком-нибудь турнире. Для меня это был бы первый раз принятия участия в каком-либо международном турнире в Европе. Моя мечта осуществилась бы. Будем надеяться, что все так и произойдет, очень этого хотелось бы», — сказал Гонсалес в беседе с Metaratings.ru.

Он добавил, что хотел бы увидеть на форме нашивки и наклейки европейского турнира и послушать гимн России перед матчем. По словам Гонсалеса, этого бы уже было достаточно для счастья.

Напомним, российские клубы и сборные всех возрастов отстранены от участия в официальных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА в 2022 году после начала спецоперации на Украине.

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Алдонин: «Крылья Советов» могли увезти три очка в матче с ЦСКА
22 апреля 2025, 12:44

Фото: iStock/gorodenkoff

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин оценил ничью в матче «армейцев» с «Крыльями Советов» в 25-м туре РПЛ.
«Получилась хорошая игра. Никто не говорил, что Самара просто отдаст игру, они сейчас находятся в неплохой форме. Тот же Сергеев регулярно забивает, «Локомотиву» «отгрузили» намного больше, чем ЦСКА. Поэтому я не удивляюсь, что Самара дала настоящий бой», — отметил Алдонин в беседе с Metaratings.ru.

Он также обратил внимание на то, что у ЦСКА уже не первый матч не получается в атаке, однако и пропускает команда мало.
При этом, по мнению Алдонина, три очка могли достаться «Крыльям Советов».

На сегодняшний день ЦСКА находится на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 48 очков. «Крылья Советов» занимают 11-ю строчку с 27 баллами.

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Сын Эрдогана поддержал возвращение России на Олимпийские игры
22 апреля 2025, 01:09

Фото: iStock/Simona Sirio

Сын президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, глава Всемирной конфедерации этноспорта Билал Эрдоган заявил, что поддерживает возвращение России на Олимпийские игры. Об этом сообщает ТАСС.
«Я считаю, что российские спортсмены должны быть на всех спортивных соревнованиях - с флагом, с честной борьбой. Спорт не должен быть политизирован. Политика и спорт - это разные вещи», — заявил агентству Эрдоган.

По его словам, спортсмены не имеют никакого отношения к политике, а к тому же не существует четких правил, по которым можно отстранять желающих участвовать в играх. Помимо этого Эрдоган отметил, что спорт не должен быть политизирован, а недопуск спортсменов к соревнованиям препятствует укреплению мира и взаимопониманию.

В своей речи Эрдоган обратил внимание на участие израильских спортсменов на международных турнирах. Подобное он назвал двойными стандартами.

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Защитник «Акрона» Фернандес: мы могли обыграть «Спартак»
21 апреля 2025, 16:50

Фото: iStock/Rost-9D

Защитник «Акрона» Роберто Фернандес прокомментировал поражение команды в игре против «Спартака» в РПЛ.
«Мы очень расстроены. И считаем, что это тот матч, где мы могли выиграть и взять три очка. Мы были в атаке, они выбили мяч, а мы, к сожалению, не могли овладеть им заново. Наша команда в тот момент оказалась неорганизованной и пропустила контратаку. К сожалению, она ещё и стала голевой», — отметил Фернандес в интервью Metaratings.ru.

Напомним, матч между «Акроном» и «Спартаком» прошёл в Самаре 19 апреля. «Спартак» победил со счётом 3:2, хотя изначально «Акрон» вёл со счётом 2:0. Победный гол «красно-белые» забили в добавленное время.

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#интервью
#спартак
#краснодар
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