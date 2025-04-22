Гонсалес: возвращение клубов РПЛ к еврокубкам было бы невероятным

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Футболист «Краснодара» Джованни Гонсалес высказался о возможном возвращении российских клубов в еврокубки.
«Возвращение российских клубов к европейским турнирам было бы невероятным. Мы бы играли в каком-нибудь турнире. Для меня это был бы первый раз принятия участия в каком-либо международном турнире в Европе. Моя мечта осуществилась бы. Будем надеяться, что все так и произойдет, очень этого хотелось бы», — сказал Гонсалес в беседе с Metaratings.ru.
Он добавил, что хотел бы увидеть на форме нашивки и наклейки европейского турнира и послушать гимн России перед матчем. По словам Гонсалеса, этого бы уже было достаточно для счастья.
Напомним, российские клубы и сборные всех возрастов отстранены от участия в официальных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА в 2022 году после начала спецоперации на Украине.
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