Глеб оценил соперника «Барселоны» в полуфинале Лиги чемпионов

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Бывший полузащитник «Барселоны» Александр Глеб оценил шансы команды пройти «Интер» в Лиге чемпионов. Команды оспаривают выход в финал турнира.
Сегодня в первом матче команды сойдутся на поле каталонского клуба. Через неделю клубы проведут ответную игру в Милане.
Глеб отметил, что команде Ханс-Дитера Флика нужно будет соответственно настроиться на соперника.
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Сегодня в первом матче команды сойдутся на поле каталонского клуба. Через неделю клубы проведут ответную игру в Милане.
Глеб отметил, что команде Ханс-Дитера Флика нужно будет соответственно настроиться на соперника.
«В полуфинал Лиги чемпионов вышли достойные команды. На каждого из них надо верно настроиться. «Барселоне» надо с нужным настроением подойти к матчу с «Интером». Это непростой соперник», — сказал Глеб Metaratings.ru.В другом полуфинале путевку в финал оспаривают «ПСЖ» и «Арсенал». «Барселона» последний раз выигрывала Лигу чемпионов в сезоне-2014/2015.
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