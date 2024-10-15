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Ледяхов заявил об убедительной игре «Спартака»

15 октября 2024, 19:30
Фото: iStock/gorodenkoff

Фото: iStock/gorodenkoff

Бывший футболист «Спартака» Игорь Ледяхов заявил, что команда на данный момент показывает довольно убедительную игру
«Спартак» выглядел неплохо в первых 11 турах. В последних матчах у команды был небольшой спад. В целом, «Спартак» показывает убедительную игру. У красно-белых есть потенциал выглядеть лучше», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Ледяхов.

Он отметил, что в результатах команды уже видна рука главного тренера. Он призвал дать Станковичу время для достижения более высоких целей.



Ранее Валерий Масалитин высказал мнение о том, что сборная Казахстана не может одержать победу в Лиге наций, так как находится в стадии перестройки из-за перехода к новым требованиям тренера команды Станислава Черчесова.

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Сушинский озвучил причины неудач «Авангарда»
Сушинский назвал причиной неудач «Авангарда» психологию
15 октября 2024, 20:15

Фото: iStock/JohnAlexandr

Бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал результаты клуба, отметив, что основная причина неудач команды кроется в психологии игроков.
Напомним, «Авангард» после 16 матчей в чемпионате КХЛ набрал 13 очков, заняв десятое место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Основная причина неудач – психология. Состав хороший, тренерский штаб классный, так что все еще придёт. Команда выиграет пару матчей, тогда все вернётся на свои места. По самоотдаче нет ни к кому претензий. Просто у кого-то иногда не получается игра», – прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Сушинский.

Ранее капитан «Трактора» Владимир Ткачёв высказывался о старте клуба в регулярном сезоне-2024/25 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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#кхл
#игра
#авангард
#психология
#хоккей
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Губерниев выразил надежду на то, что Казахстан ещё заиграет
15 октября 2024, 20:02

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал игру сборной Казахстана под руководством тренера Станислава Черчесова и выразил надежду на то, что команда ещё разыграется.
Напомним, из шести матчей, проведённой сборной Казахстана, команда потерпела пять поражений и один раз сыграла вничью.

«Уволить Черчесова всегда успеют, но я надеюсь, что ближе к отборочным матчам Казахстан заиграет. Ему сложно, через всё надо пройти, поэтому он держит удар. Ему не позавидуешь. Понятно, что он там чужой, но я искренне переживаю за него. Потенциал, чтобы заиграть, у команды есть», – поделился в беседе с Metaratings.ru Губерниев.

Ранее бывший нападающий московских ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин высказал мнение о том, что сборная Казахстана не может одержать победу в Лиге наций, так как находится в стадии перестройки из-за перехода к новым требованиям тренера команды Станислава Черчесова.

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#казахстан
#спорт
#футбол
#игра
#матч
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Стало известно, зачем Соболева ограничили в компьютерных играх
Масалитин объяснил ограничение «Зенитом» Соболева к компьютерным играм
15 октября 2024, 19:18

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Бывший нападающий московских ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин заявил, что «Зенит» запретил форварду Александру Соболеву проводить много времени за компьютером для ограничения спортсмена от виртуальной реальности и его большего усердия на поле.
«Зенит» знает его слабости и хочет, чтобы Соболев полностью сосредоточился на футболе. Чтобы он выходил и забивал, отдавал голевые передачи. Если Головина увлечение компьютерными играми не отвлекает, и он является лидером «Монако», то здесь другая ситуация. Когда ты подписываешь контракт с клубом, то там может быть прописано много разных условий, которые надо соблюдать», — пояснил в беседе с Газета.ру Масалитин.

До этого спортивный менеджер, бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская объяснила почему именно «Зенит» может отличиться от других российских команд тем, что в перерывах в чемпионате проводит много товарищеских матчей с зарубежными соперниками.

«Спарринг-партнёры нужны, раз мы не участвуем в международных турнирах. Но этих спарринг-партнёров трудно найти. Если у «Зенита» это получается, и хорошо. С «Зенитом» хотят играть. «Зенит» — многократный чемпион России, его знают», — отметила в беседе с «РБ Спорт» Смородская.

Ранее Валерий Масалитин высказал мнение о том, что сборная Казахстана не может одержать победу в Лиге наций, так как находится в стадии перестройки из-за перехода к новым требованиям тренера команды Станислава Черчесова.

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#спорт
#президент
#мнение
#контракт
#рф
#переговоры
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Масалитин объяснил неудачу Черчесова с Казахстаном в Лиге наций
15 октября 2024, 19:07

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Бывший нападающий московских ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин высказал мнение о том, что сборная Казахстана не может одержать победу в Лиге наций, так как находится в стадии перестройки из-за перехода к новым требованиям тренера команды Станислава Черчесова.
«Пришёл новый тренер со своим взглядом. Черчесов начал перестраивать то, что было, пока результата нет. Значит, не смог до конца найти взаимопонимание с футболистами. Но и в бытность тренером сборной России у него были игры, где не всегда получалось забивать. Но за счёт индивидуальных действий Дзюбы, Черышева, удавалось добиваться результата. Пока сборной Казахстана тяжело даётся перестройка под требования Черчесова», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Масалитин.

А вот сборной России не надо ходить по миру и просить, чтобы с ней хоть кто-нибудь сыграл. Такое мнение высказал экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко.

«Когда мы бегаем по миру и пытаемся договориться с пингвинами, это показывает, что санкции против нашего футбола работают. Сборная может спокойно, не выезжая в критические для себя климатические регионы, сыграть в разных форматах у себя дома. Со сборной Латинской Америки, со сборной легионеров РПЛ, с молодёжной сборной или сборной Первой лиги. Можно сыграть с клубными командами РПЛ, со сборной клубов РПЛ», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Червиченко.

При этом он выступил категорически против матчей сборной РФ с Медиалигой.

Ранее сообщалось, что переговоров о товарищеском матче между сборными РФ и Казахстана Российским футбольным союзом (РФС) не велись.

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#спорт
#тренер
#санкции
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#казахстан
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Бегуны из Красногорска покорили Московский марафон
15 октября 2024, 18:01

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Члены Красногорского бегового клуба приняли участие в Московском марафон, который проходил в минувшие выходные — 12 и 13 октября, сообщает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
«12 октября десятикилометровую дистанцию Московского марафона пробежали две представительницы Красногорского бегового клуба — Мария Воротынцева и Янина Каретникова, при этом Янина с результатом 51 минута 44 секунды обновила свой личный рекорд», — говорится в сообщении.
А в воскресенье, 13 октября, на дистанцию 42,2 километра вышли семнадцать участников Красногорского клуба. Новичками на марафоне стали Лариса Новикова и Екатерина Ефимова, а пятеро красногорских бегунов обновили свои личные рекорды. Это Дмитрий Суслов, который пробежал дистанцию за 2 часа 57 минут, Роман Маринич, пришедший к финишу через 3 часа 8 минут, Евгений Виноградов с результатом 3 часа 9 минут, Евгений Рубцов (3 часа 19 минут) и Эмиль Фарсиев (3 часа 41 минута).

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#марафон
#бег
#красногорск
#спорт
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65-летний тяжелоатлет из Подмосковья завоевал золото международного турнира
15 октября 2024, 17:44

Фото: пресс-служба администрации Можайского г.о.

Тяжелоатлет Владимир Яковенко из подмосковного Можайска завоевал золотую медаль на международных соревнованиях по пауэрлифтингу и отдельным его движениям WPC, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«65-летний ветеран спорта Владимир Яковенко выступал в упражнении русский жим в весовой категории до 100 кг. Это новая для него категория: обычно он выступает в весе до 110 кг. По итогам турнира Владимир Яковенко занял в этом весе первое место и завоевал Кубок турнира», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Владимир Яковенко также стал победителем и в абсолютном зачёте соревнований.

Турнир по пауэрлифтингу проводился на площадке отеля Skypoint Luxe-Sheraton Moscow Sheremetyevo. Участниками соревнований стали 330 спортсменов.

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#можайск
#турнир
#тяжёлая атлетика
#медаль
#золото
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Хоккеистки из Подмосковья победили на международном турнире в ОАЭ
15 октября 2024, 16:44

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Женская хоккейная команда WOSK 1147 из Красногорска одержала победу на международном турнире Union Ice Hockey Tournament 2024, который проводился в Объединённых Арабских Эмиратах, сообщает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
«В упорной борьбе российские хоккеистки одолели свои соперниц из сборной ОАЭ и завоевали главный трофей турнира», — говорится в сообщении.
Капитан красногорской команды Иветта Макарова сказал, что победа стала результатом долгих тренировок и любви к спорту.

В соревнованиях в городе Абу-Даби приняли участие 13 женских команд. Помимо россиянок, на лёд турнира вышли представительницы Индии, Бахрейна, Омана, Ирана, Филиппин и Саудовской Аравии. Турнир проводился с 5 по 12 октября.

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#хоккей
#красногорск
#турнир
#победа
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Яхтсмен Комиссаров из Подмосковья выиграл чемпионат России
15 октября 2024, 12:21

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Подмосковный спортсмен Сергей Комиссаров занял высшую ступень пьедестала почёта на чемпионате России по парусному спорту олимпийских классах яхт, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Сергей Комиссаров из Долгопрудного завоевал золотую медаль проводившейся в рамках национального чемпионата гонки в олимпийском классе «Лазер-стандарт» среди мужчин. Второе место по итогам этой гонки занял представитель Москвы Максим Николаев, а бронзовую медаль получил Даниил Крутских из Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.
В министерстве напомнили, что Сергей Комиссаров является призёром чемпионата Европы, многократным чемпионом России и обладателем Кубков России.

Чемпионат России в олимпийских классах яхт по парусному спорту проводился в Сочи с 7 по 14 октября.

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#минспорта мо
#яхты
#чемпионат россии
#московская область
#подмосковье
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Стало известно, были ли переговоры о товарищеском матче между РФ и Казахстаном
Metaratings.ru: РФС не вёл переговоров с Казахстаном о товарищеском матче
14 октября 2024, 20:49

Фото: iStock/Andreyuu

Переговоров о товарищеском матче между сборными РФ и Казахстана Российским футбольным союзом (РФС) не велись. Об этом сообщило издание Metaratings.ru.
При этом отмечается, что ранее президент Казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов заявлял о хороших отношениях с РФС и подчеркивал, что соответствующее решение зависит от нынешнего тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова. Последний же, однако, заявлял о том, что не против сыграть против России, но напоминал, что такие вопросы решают между собой футбольные федерации.

Ранее бывший футболист «Челси» Юрий Жирков высказал мнение о том, что «Зенит» снова станет чемпионом в нынешнем сезоне РПЛ с вероятностью 99,9%.

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