Ледяхов заявил об убедительной игре «Спартака»

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Бывший футболист «Спартака» Игорь Ледяхов заявил, что команда на данный момент показывает довольно убедительную игру
«Спартак» выглядел неплохо в первых 11 турах. В последних матчах у команды был небольшой спад. В целом, «Спартак» показывает убедительную игру. У красно-белых есть потенциал выглядеть лучше», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Ледяхов.Он отметил, что в результатах команды уже видна рука главного тренера. Он призвал дать Станковичу время для достижения более высоких целей.
Ранее Валерий Масалитин высказал мнение о том, что сборная Казахстана не может одержать победу в Лиге наций, так как находится в стадии перестройки из-за перехода к новым требованиям тренера команды Станислава Черчесова.
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