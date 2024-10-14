Стало известно, были ли переговоры о товарищеском матче между РФ и Казахстаном

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Переговоров о товарищеском матче между сборными РФ и Казахстана Российским футбольным союзом (РФС) не велись. Об этом сообщило издание Metaratings.ru.
При этом отмечается, что ранее президент Казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов заявлял о хороших отношениях с РФС и подчеркивал, что соответствующее решение зависит от нынешнего тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова. Последний же, однако, заявлял о том, что не против сыграть против России, но напоминал, что такие вопросы решают между собой футбольные федерации.
Ранее бывший футболист «Челси» Юрий Жирков высказал мнение о том, что «Зенит» снова станет чемпионом в нынешнем сезоне РПЛ с вероятностью 99,9%.
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