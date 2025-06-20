Глушаков посоветовал Кисляку не спешить с переходом в «Фенербахче»

20 июня 2025, 16:40

Глушаков дал совет Кисляку по поводу «Фенербахче»

Фото: iStock / gorodenkoff

Денис Глушаков прокомментировал интерес «Фенербахче» к Матвею Кисляку. По мнению экс-футболиста «Спартака», Кисляку нужно еще год поиграть в России, чтобы зарекомендовать себя.