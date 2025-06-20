Глушаков посоветовал Кисляку не спешить с переходом в «Фенербахче»
Глушаков дал совет Кисляку по поводу «Фенербахче»
Денис Глушаков прокомментировал интерес «Фенербахче» к Матвею Кисляку. По мнению экс-футболиста «Спартака», Кисляку нужно еще год поиграть в России, чтобы зарекомендовать себя.
Глушаков рассказал Metaratings.ru, что если Кисляк продолжит играть так же успешно, ему стоит ехать не в «Фенербахче», а в более топовый чемпионат.
Ранее сообщалось, что «Фенербахче» интересуется Кисляком, а ЦСКА оценил игрока в 35 миллионов евро. В прошлом сезоне Кисляк сыграл 33 матча, забил 4 гола и выиграл Кубок России. Его стоимость оценивается в 8 миллионов евро.
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