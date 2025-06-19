Тимур Гурцкая объяснил, почему считает работу главного тренера «Зенита» в прошлом сезоне слабой
Гурцкая: Когда Семак говорит, что ему не хватает игроков, остальные смеются
Футбольный менеджер Тимур Гурцкая объяснил, почему считает работу главного тренера «Зенита» Сергея Семака в прошлом сезоне слабой. Об этом информирует «РБ Спорт».
По мнению футбольного менеджера, Семак не показывает ничего нового, а также делает плохие перестановки и замены в составе клуба. Гурцкая подчеркнул, что главный тренер «Зенита» сейчас не в форме.
«Сколько у «Зенита» невзрачных матчей? Много. Это проблема Семака. Ему не хватает новых решений. Когда он говорит, что ему не хватает игроков, все остальные ржут», — отметил он.
В минувшем сезоне «Зенит» под руководством Сергея Семака занял 2 место в турнирной таблице РПЛ.
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