Тимур Гурцкая объяснил, почему считает работу главного тренера «Зенита» в прошлом сезоне слабой

19 июня 2025, 19:21

Гурцкая: Когда Семак говорит, что ему не хватает игроков, остальные смеются

Фото: iStock/Rost-9D

Футбольный менеджер Тимур Гурцкая объяснил, почему считает работу главного тренера «Зенита» Сергея Семака в прошлом сезоне слабой. Об этом информирует «РБ Спорт».





По мнению футбольного менеджера, Семак не показывает ничего нового, а также делает плохие перестановки и замены в составе клуба. Гурцкая подчеркнул, что главный тренер «Зенита» сейчас не в форме.





«Сколько у «Зенита» невзрачных матчей? Много. Это проблема Семака. Ему не хватает новых решений. Когда он говорит, что ему не хватает игроков, все остальные ржут», — отметил он.