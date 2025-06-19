Сычёв оценил перспективы Заболотного в «Спартаке»
Дмитрий Сычёв высказался о перспективах Заболотного в «Спартаке»
В эксклюзивном интервью «Metaratings.ru» бывший нападающий «Спартака» Дмитрий Сычёв выразил свой мнение о вероятном переходе российского нападающего Антона Заболотного в московский клуб.
Сычёв указал, что против перехода может высказываться кто угодно, но решение принимает главный тренер и совет директоров клуба.
«Если тренеру нужен этот игрок, значит, он достоин быть в составе. Вполне качественный игрок под определённую систему игры», — рассказал Сычёв в беседе с «Metaratings.ru».В начале июня стало известно, что Заболотный как вариант усиления атакующей линии был предложен «Спартаку». По предоставленным данным инсайдера Ивана Карпова, стороны согласовали договор по схеме «1+1», а нападающий будет зарабатывать в московском клубе 600 тысяч евро в год. Ранее футболист играл за «Зенит», ЦСКА, «Сочи» и другие российские клубы.