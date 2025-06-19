Сычёв оценил перспективы Заболотного в «Спартаке»

19 июня 2025, 15:32

Дмитрий Сычёв высказался о перспективах Заболотного в «Спартаке»

Антон Заболотный (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)

В эксклюзивном интервью «Metaratings.ru» бывший нападающий «Спартака» Дмитрий Сычёв выразил свой мнение о вероятном переходе российского нападающего Антона Заболотного в московский клуб.





Сычёв указал, что против перехода может высказываться кто угодно, но решение принимает главный тренер и совет директоров клуба.

«Если тренеру нужен этот игрок, значит, он достоин быть в составе. Вполне качественный игрок под определённую систему игры», — рассказал Сычёв в беседе с «Metaratings.ru».