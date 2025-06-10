Полузащитник «Ростова» Щетинин назвал прошедший сезон лучшим в своей карьере
Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин назвал прошедший сезон лучшим в своей карьере.
«Безусловно, считаю прошедший сезон лучшим в моей карьере. Вышли в Суперфинал Кубка, показали достойную игру. В чемпионате не так удачно выступили, но по игре тоже неплохо выглядели. Надеюсь, впереди еще много и более удачных сезонов, но за этот нужно сказать спасибо болельщикам партнерам и по команде», – отметил футболист в беседе с «РБ Спорт».Напомним, что «Ростов» завершил сезон-2024/2025 на восьмой строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги (РПЛ), сыграв в 30 матчах с общим количеством очков – 39. Команда десять раз одержала победу, в десяти матчах сыграла вничью и потерпела 11 поражений.
А 1 июня «Ростов» встретился с ЦСКА в рамках Суперфинала FONBET Кубка России. Основное время встречи завершилось со счётом 1:1, а в серии пенальти победу одержала столичная команда – 4:3.