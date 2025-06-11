ЦСКА предложил Личке контракт с зарплатой 800 тысяч евро
ЦСКА предложил контракт экс-тренеру «Динамо» Марцелу Личке
ЦСКА предложил Марцелу Личке контракт по схеме «1+1» с зарплатой 800 тысяч евро в год.
Как сообщает Metaratings.ru, опция второго года активируется, если ЦСКА займет место в топ-3 РПЛ или выиграет Кубок России в сезоне-2025/26. Тренер взял время на раздумье.
Напомним, 9 июня ЦСКА объявил об уходе Марко Николича, под руководством которого «армейцы» выиграли бронзу РПЛ и Кубок России. Последним клубом Лички было московское «Динамо», которое он тренировал до мая 2025 года, приведя команду к бронзе РПЛ в сезоне-2023/24.
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