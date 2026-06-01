«ПСЖ» намерен предложить Сафонову новый долгосрочный контракт
«ПСЖ» намерен предложить Матвею Сафонову новый долгосрочный контракт с улучшенными условиями. Ожидается, что обсуждение стартует в ближайшее время, в ходе летних сборов.
Как сообщает журналист Le Parisien Бенжамен Куаре в беседе с «РБ Спорт», парижский клуб инициирует переговоры о продлении соглашения с российским вратарем после выхода игроков из отпуска. По информации источника, новый договор может быть рассчитан до лета 2031 года, что является максимально возможным сроком во французском чемпионате. Действующее соглашение Сафонова с «ПСЖ» действует до 2029 года.
В феврале 2026 года Куаре уже публиковал данные о зарплатах в команде: тогда российский голкипер получал 250 тысяч евро в месяц, являясь самым низкооплачиваемым игроком столичного клуба. Для сравнения, лидер по заработку в «ПСЖ» Усман Дембеле зарабатывает 1,5 млн евро в месяц.
В завершившемся сезоне-2025/26 26-летний Сафонов провел 27 матчей, пропустил 28 голов и 12 раз отыграл на ноль. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость вратаря в 30 млн евро.
Читайте также: