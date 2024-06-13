Гойкович: Личка ещё заберет золото чемпионата России

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Бывший защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович выразил уверенность в том, что главный тренер «Динамо» Марцел Личка обязательно рано или поздно возьмёт золото России.
«В последнем туре болел за «Динамо», хотелось, чтобы они забрали чемпионство. Я знаю, какой у Марцела менталитет, сколько он работает. Если у его команды будет матч с «Реалом», он захочет обязательно выиграть. Уверен, что он еще заберет золото чемпионата России — с «Динамо» или другим клубом», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Гойкович.В чемпионате РПЛ «Динамо» по итогам соревнований заняло третье место.
Петербургский «Зенит» обыграв футбольную команду «Ростов», стал чемпионом страны. Встреча прошла на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге. В напряженном матче команда из города на Ниве победила соперника со счетом 2:1. А бывший игрок «Зенита», обладатель Кубка России 1999 года Константин Лепехин высказывал мнение о том, что команда доказала свою силу и мощь, победив в РПЛ.
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Мелисса Тимофеева