«Зенит» победил «Балтику» и в пятый раз выиграл Кубок России

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Петербургский ФК «Зенит» одержал победу над калининградской «Балтикой» в суперфинале Фонбет – Кубка России по Футболу.
Матч, который прошёл на стадионе «Лужники» в Москве, завершился со счётом 2:1.
У «Зенита» отличились Нино, забивший гол на 81-й минуте, и Нуралы Алип (90+5). Единственный, но первый гол в этом матче забил игрок «Балтики» Алекс Фернандес. Это произошло на 40-й минуте игры.
По итогам матча «Зенит» в пятый раз стал победителем Кубка России.
Отмечается, что на матче собралось 41 776 болельщиков.
До этого «Балтика» на домашнем стадионе со счётом 1:0 обыграла московский «Спартак». А «Зенит» по сумме двух матчей, прошедших в Москве и Петербурге, победил столичный ЦСКА.
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У «Зенита» отличились Нино, забивший гол на 81-й минуте, и Нуралы Алип (90+5). Единственный, но первый гол в этом матче забил игрок «Балтики» Алекс Фернандес. Это произошло на 40-й минуте игры.
По итогам матча «Зенит» в пятый раз стал победителем Кубка России.
Отмечается, что на матче собралось 41 776 болельщиков.
До этого «Балтика» на домашнем стадионе со счётом 1:0 обыграла московский «Спартак». А «Зенит» по сумме двух матчей, прошедших в Москве и Петербурге, победил столичный ЦСКА.
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Анастасия Чинкова