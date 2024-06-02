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«Зенит» победил «Балтику» и в пятый раз выиграл Кубок России

02 июня 2024, 20:26
Фото: iStock/Rost-9D

Фото: iStock/Rost-9D

Петербургский ФК «Зенит» одержал победу над калининградской «Балтикой» в суперфинале Фонбет – Кубка России по Футболу.
Матч, который прошёл на стадионе «Лужники» в Москве, завершился со счётом 2:1.

У «Зенита» отличились Нино, забивший гол на 81-й минуте, и Нуралы Алип (90+5). Единственный, но первый гол в этом матче забил игрок «Балтики» Алекс Фернандес. Это произошло на 40-й минуте игры.



По итогам матча «Зенит» в пятый раз стал победителем Кубка России.

Отмечается, что на матче собралось 41 776 болельщиков.

До этого «Балтика» на домашнем стадионе со счётом 1:0 обыграла московский «Спартак». А «Зенит» по сумме двух матчей, прошедших в Москве и Петербурге, победил столичный ЦСКА.

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Сергей Игнашевич объявил об уходе с поста главного тренера «Балтики»
02 июня 2024, 20:53

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Главный тренер калининградского футбольного клуба «Балтика» Сергей Игнашевич объявил о уходе с поста. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции.
Ранее сообщалось, что «Балтика» со счётом 1:2 програла петербургскому ФК «Зенит» в матче суперфинала Фонбет – Кубка России.

Игнашевич объявил об уходе из клуба, подчеркнув, что его цикл в «Балтике» закончен. Он поблагодарил болельщиков клуба, ради которых команда играла, а также самих футболистов клуба. Также он пожелал всего наилучшего «Балтике».

Ранее появилась информация, что столичный клуб ЦСКА может уволить главного тренера Владимира Федотова из-за неудач клуба.

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Мадридский «Реал» обыграл «Боруссию» и в 15-й раз выиграл Лигу чемпионов
02 июня 2024, 11:32

Фото: istockphoto/FotografieLink

В финале Лиги чемпионов «Реал» (Мадрид) обыграл дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0. Эта победа в главном клубном турнире Европы стала для «сливочных» 15-й.
Ни одна команда не выигрывала Лигу чемпионов (ранее — Кубок чемпионов) чаще, чем испанский королевский клуб, напоминает «Спортбокс.ру». Ближайший преследователь итальянский «Милан» выигрывал турнир семь раз. Из этих 15-ти побед три «Реал» одержал под руководством Карло Анчелотти. Всего на счету великого итальянского тренера пять побед в Лиге чемпионов — ещё дважды он выигрывал трофей с «Миланом».

К финалу 2024 года «Реал» подходил в статусе фаворита. Впрочем, соперникам «Боруссии» по четвертьфиналу и полуфиналу «Атлетико» и «Пари Сен-Жермен» также отдавалось предпочтение, однако в главный матч пробилась именно немецкая команда. И в первом тайме «Боруссия» просто «возила» королевский клуб. У «Реала» было преимущество по владению мячом, но опасные моменты возникали исключительно у ворот Куртуа. Однако бельгиец был надёжен, а когда не мог помочь и он, игроки «Боруссии» промахивались.

Создалось впечатление, что немецкой команды просто не хватило на все 90 минут. Ближе к концу матча, на 74-й минуте, первый мяч головой забил Кавахаль после подачи с углового Тони Крооса, проводившего в футболке «Реала» последний матч. А через несколько минут, воспользовавшись ошибкой «Боруссии» в защите, Винисиус вышел один на один и снял все вопросы о победителе. «Реал» в очередной раз стал лучшим клубом Европы.

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#турнир
#матч
#клуб
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Деменко раскритиковал «Локомотив» за расставание с Дзюбой
31 мая 2024, 20:43

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Экс-футболист Максим Деменко упрекнул «Локомотив» в расставании со спортсменом Артёмом Дзюбой.
Он отметил, что за заслуги Дзюбы клуб мог расстаться с ним красивее.

«Вроде бы написали «спасибо, Артем», я понимаю, что руководители делают ставку на других, но надо было как-то все-таки более аккуратно провести расставание. Человек отыграл полтора года за «Локомотив», многое доказал. Понятно, что у него и в «Зените» были проблемы в отношениях, но это в «Зените». «Локомотив» мог расстаться с Артёмом красивее», — прокомментировал ситуацию в беседе с Газета.ру Деменко.

Ранее бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо заявил, что футболист Артём Дзюба является легендой отечественного спорта и, в частности, ЧМ-2018.

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#клуб
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#футболист
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Экс-судья Обломов назвал лучших арбитров минувшего сезона РПЛ
Экс-судья Обломов считает Карасева и Кукуяна лучшими арбитрами
31 мая 2024, 19:57

Фото: iStock/panumas nikomkai

Бывший судья Илья Обломов заявил, что считает лучшими арбитрами минувшего сезона РПЛ Сергея Карасева и Павла Кукуяна.
«Назову не только Карасева, а ещё и Кукуяна. Они весь сезон провели без каких-то серьезных ошибок. Все, кто отработал 13 и более игр, показали достойный уровень судейства. Выделить кого-то одного я не могу, потому что все же некие шероховатости в работе были у всех, но не бывает, чтобы кто-то прошел сезон без ошибок. Поэтому назову лучшими Карасева и Кукуяна», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Обломов.

Он также отметил достойный уровень профессионализма Евгения Буланова, Алексея Сухого и Василия Казарцева.

Ранее бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин высказал мнение о том, что считает лучшим судьёй Российской Премьер-Лиги сезона 2023/2024 Кирилла Левникова.

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Семшов выступил против возможного увольнения Федотова из ЦСКА
31 мая 2024, 19:46

Фото: iStock/Александр Вильф

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов заявил, что из ЦСКА не нужно увольнять главного тренера команды Владимира Федотова, поскольку проблема клуба вовсе не в нём.
«Тренерский штаб не хотел, чтобы ЦСКА по итогам сезона занял шестое место. В прошлом розыгрыше чемпионата армейцы выступили успешнее. Основная проблема ЦСКА не в тренере, а в короткой скамейке. Иногда некоторые футболисты разрывались на два фронта. Надо оставить Федотова. Было бы хорошо, если бы у ЦСКА была длинная скамейка», — объяснил в беседе с «РБ Спорт» Семшов.

Он также назвал «уткой» информацию о том, что Виктор Гончаренко может заменить Федотова на этом посту.

Ранее главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин заявил, что победа «Зенита» в РПЛ важна для развития футбола в стране.

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#спорт
#тренер
#рпл
#футболист
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Кубок чемпионов Swimcup по плаванию на открытой воде пройдет 1 июня
31 мая 2024, 16:37

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

В Подмосковье стартует Кубок чемпионов Swimcup по плаванию на открытой воде. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Первый турнир пройдет 1 июня на Корневском карьере в городском округе Люберцы.

«Мы очень рады старту нового сезона на открытой воде, потому что он приносит с собой массу впечатлений: новые места, заряженные энергией единомышленники и, конечно, уже родные для многих наших участников подмосковные локации. Я уверен, что заплывы в Московской области зададут настроение всему сезону и подарят новые имена и новые рекорды», – отметил организатор Кубка чемпионов «Swimcup» Евгений Безрученко.

Кроме этого, следующие заплывы пройдут в городских округах Сергиев Посад и Руза.

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#сергиев посад
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#имена
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Стартовал первый день парусной регаты в Московской области
31 мая 2024, 15:39

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

В Московской области стартовала международная парусная регата. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Открытия стартового этапа международного парусного турнира Tenzor International Cup 2024 — регата имени Игоря Ченцова прошло в акватории Пироговского водохранилища.

«Сегодняшний старт регаты открыл не только сезон в парусном спорте, но и спортивную программу Петербургского международного экономического форума. Для нас огромная честь, что он проходит именно на территории Московской области. Хочу от имени губернатора Московской области Андрея Воробьёва пожелать всем участникам регаты удачи», – подчеркнул министр физической культуры и спорта Московской области Алексей Перов.

В турнире принимают участие яхтсмены из России, Германии, Сербии, Белоруссии, Армении и Киргизии.

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#фестиваль
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В Подмосковье состоится турнир по футболу «Кубок Флагов»
31 мая 2024, 14:52

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и туризма Московской области

Более 300 юных подмосковных спортсменов примут участие в турнире по футболу. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и туризма Московской области.
Турнир пройдет 1 июня в Химках. В соревнованиях в День защиты детей примут участие более 300 юных футболистов в возрасте 11-13 лет.

«В турнире сыграют детские футбольные команды общеобразовательных учреждений г.о. Химки, а также детские футбольные команды от местных диаспор мусульман Татарстана, Таджикистана, Белоруссии и Луганской Народной Республики.Целью проведения подобных турниров является популяризация футбола, привлечение к занятиям спортом и укрепление международных отношений и сотрудничества», — поделились в пресс-службе.

Начало открытия турнира в 10:00, а первый матч состоится в 10:30.

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#химки
#фестиваль
#турнир
#матч
#день защиты детей
#дети
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Уехавшие из РФ фехтовальщики не вошли в состав сборной США на Олимпиаду
Фехтовальщики Лоханов и Бида не вошли в состав сборной США на Олимпиаду
31 мая 2024, 14:27

Фото: iStock/gorodenkoff

Уехавшие из РФ фехтовальщики Константин Лоханов, Сергей Бида и Виолетта Бида не вошли в состав сборной Америки на Олимпийские игры 2024 года в Париже.
По данным ТАСС, информацию подтвердили в Федерации фехтования Штатов. Подробности пока не приводятся.

В начале января сообщалось, что фехтовальщики Константин Лоханов, Сергей Бида и Виолетта Бида планировали получить гражданство США. Сергей Бида и Лоханов также хотели отобраться в сборную Америки и поехать на Олимпийские игры в 2024 году.

В конце декабря прошлого года МВД РФ объявило шпажистов Бида в розыск. Им грозит до десяти лет лишения свободы по статье «Самовольное оставление части или места службы».

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#спорт
#сша
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