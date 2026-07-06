Сенатор Парагвая сравнила лидера французской сборной Мбаппе с шимпанзе
После матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Парагвая и Франции разгорелся скандал из‑за расистских высказываний сенатора южноамериканской страны Селесте Амарильи. Об этом сообщает издание «Осторожно, новости».
Встреча, прошедшая в Филадельфии, завершилась минимальной победой французов — 1:0. Решающий мяч с пенальти провёл Килиан Мбаппе.
СМИ отмечали многочисленные провокации со стороны парагвайцев, в том числе попытки помешать Мбаппе при исполнении пенальти. Напряжённость на поле вылилась в стычку после финального свистка: капитан французской сборной отказался пожать руку вратарю Парагвая Орландо Хиллу, а тот в ответ бросил в него мяч.
На фоне этих событий сенатор Амарилья опубликовала в соцсети X серию оскорбительных постов в адрес Мбаппе. В них она прибегла к расистским сравнениям, упоминая кокосы и шимпанзе, а также заявляла, что футболист — «камерунец, который притворяется французом», называла его «озлобленным, разбогатевшим выскочкой», «высокомерным и уродливым», а также утверждала, что он «даже не научился писать».
Федерация футбола Франции (FFF) резко осудила высказывания политика, охарактеризовав их как «отвратительные и неприемлемые». Организация намерена обратиться в прокуратуру для рассмотрения возможности судебного преследования.
Сам Мбаппе отреагировал на нападки отдельным постом. Спортсмен назвал сенатора «презренной женщиной, недостойной своего поста» и отметил, что она не отражает истинного лица страны, которая, по его словам, на протяжении турнира демонстрировала страсть и честь.
Читайте также: