Сенатор Парагвая сравнила лидера французской сборной Мбаппе с шимпанзе

06 июля 2026, 23:42

Килиан Мбаппе (Фото: Instagram* / @k.mbappe)

После матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Парагвая и Франции разгорелся скандал из‑за расистских высказываний сенатора южноамериканской страны Селесте Амарильи. Об этом сообщает издание «Осторожно, новости».